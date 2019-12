Arval, yeni sloganıyla değişime uyum sağlıyor

Yaklaşık 30 ülkede, tam kapsamlı araç ve filo kiralama hizmetleri sunan Arval, yeni sloganının duyurusunu yaptı. Arval’in “We are about cars.We care about you" olan sloganının yerini hayattaki birçok yolculuğa eşlik etme vizyonuyla belirlenen “For the many journeys in life” aldı.