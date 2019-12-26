Arval, yeni sloganıyla değişime uyum sağlıyor

1989 yılında kurulan ve yaklaşık 30 ülkede araç ve filo kiralamada dünya lideri olarak 7 bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Arval; yeni teknolojiler, mobilite ile ilgili düzenlemeler, şehirlerdeki araçlar, kullanım alışkanlıklarının yükselişi, döngüsel ve paylaşım ekonomisi, artan çevre bilinci gibi toplumdaki değişimlere müşterileri ve sürücüleriyle birlikte; yakından tanıklık ediyor.

Bu bağlamda rolünün, tam kapsamlı araç ve filo kiralama hizmetinin ötesine geçtiğine inanan Arval bunu kurumsal kimliğine de taşıyarak, sloganında değişikliğe gitti.

Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alain Van Groenendael, yaşanan değişimlerle ilgili olarak şu yorumda bulundu: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun basit, kesintisiz ve uçtan uca mobilite çözümleri sunmak istiyoruz. Onlara değer vermek ve uzman tavsiyeleri sunmak DNA'mızın bir parçası. Ancak, yalnızca araçları dikkate almak artık bizim için çok kısıtlayıcı bir vizyon haline geldi. Hedefimiz müşterilerimize yolculuklarında, ihtiyaç duydukları mobilite çözümü ne olursa olsun eşlik etmek. Yeni slogan, Arval’in 2020 yılının ilk çeyreği sonunda duyurulacak olan geniş kapsamlı bir planının da ilk adımı. Markanın elçisi olan tüm Arval çalışanları da bu yeni konumlandırma doğrultusunda bu yeni kimliği benimseyerek hizmet sunmaya devam edecek.”