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Artvin’de baraj inşaatları ile birlikte ulaşım ağıda yenileniyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı da güçlendiriliyor. Baraj inşaatı ile birlikte 69,2 km uzunluğunda oto yol, 55,8 km uzunluğunda 39 tünel, 3 bin 959 m uzunluğunda 4’ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatı devam ediyor.

Ekonomi 09.02.2021, 11:00
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Artvin’de baraj inşaatları ile birlikte ulaşım ağıda yenileniyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı da güçlendiriliyor. Baraj inşaatı ile birlikte 69,2 km uzunluğunda oto yol, 55,8 km uzunluğunda 39 tünel, 3 bin 959 m uzunluğunda 4’ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatı devam ediyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları ise sürüyor.

Baraj ve yeni yerleşim yer çalışmaları yanı sıra kentte ulaşımın kolaylaşması anlamında otoyol, tüne ve viyadük çalışmaları ise sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı, 69,2 kilometre uzunluğunda oto yol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda 4’ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatında sona gelindi.

Özel tasarlanan 2 bin 198 uzunluğunda 4 viyadük dikkat çekiyor

Yusufeli barajı inşaatı kapsamında birinci kısım çalışmalarının yer aldığı Artvin-Yusufeli, Öğdem, Sarıgöl ve Tekkale Karayollarını yapımı kapsamında 19.700 metre uzunluğundan 16 tünel, 1.184 metre uzunluğunda 9 köprü olmak üzere toplamda 23 bin 600 metre ulaşım ağı yer alıyor.

İkinci kısım çalışmada ise Artvin-Erzurum, Oltu ve Olur Karayollarını yapımında 23 bin 800 metre uzunluğunda 17 tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü olmak üzere 28 bin 500 metre yol inşaatı devam ediyor.

Üçüncü kısım da ise Tekkale-İspir karayollarını çalışmalarında 12 bin 300 metre uzunluğunda tünel, 83 metre uzunluğunda 2 köprü olmak üzere toplam 12 bin 300 metre yol çalışması bulunuyor.

Öte yandan bu yol çalışması kapsamında 4 adet özel tasarım viyadükler çalışmaları yer alıyor. Çalışma kapsamında, 628 metre uzunluğunda Tekkale Viyadüğü, 695 metre uzunluğunda Yusufeli Viyadüğü, 345 metre uzunluğunda Yusufeli Baraj viyadüğü 530 metre uzunluğunda ise Şilenkar viyadüğü yer alıyor.

Toplam 2 bin 198 metre uzunluğunda olan bu devasa özel tasarlanan viyadüklerin bir kısmı yeni başlarken bir kısım çalışmalarda ise sona gelindi.
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