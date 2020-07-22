Artvin'in en değerlisi "Hatila Balı"

Yöre halkı 1974 yılında, Sınırlı Sorumlu Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmuştur. Kooperatif üyeleri öteden beri arıcıkla uğraşırlar. Arıcılık köyün önemli geçim kaynaklarının başlıcalarındandır. Hatila vadisinin en önemli özelliklerinden birisi de her türlü kimyasal atıklardan uzak olmasıdır. Vadi sertifikasız organik tarım bölgesidir adeta. Vadide tamamen doğal, kaliteli bal üretilmektedir.

Taşlıca Köyü 1994 yılında Milli Park ilan edildi, 18 mahalle, 96 hane, yaklaşık nüfusu 400 olan bir köydür. Bir mahallesinden diğer mahallesine 8 (sekiz) saat yürüyerek gidilebilir. Ulaşım Artvin İl merkezinden 10 km’lik stabilize bir yol ile ulaşılır.

Vadi boyunca değişik kayaç türleri görülmekle birlikte bu kayaçların hemen hepsi derinlik volkanizmasının ürünüdür. Hatila vadisinin genel karakteri V tipi, dar tabanlı, genç vadi özelliğindedir.

Vadi boyunca litolojik farklılıklarından kaynaklanan eğim kırıkları ortaya çıkmıştır. Bu eğim kırıkları akarsuda şelalelerin oluşumunu sağlamıştır.

Vadi yatağının derine doğru aşınmasının daha kuvvetli olması sebebi ile vadi yamaçlarının eğimi % 80 hatta bazı kesimlerde %100’e ulaşmıştır. Yamaçların gerek fiziksel parçalanma ve kütle hareketleri gerekse yan dere ve seyelanlarla işlenmesi sonucu vadide çok haşin bir topografya ortaya çıkmıştır. Bu topografya vadinin orta kesimlerinde kanyon ve boğaz tipi vadi oluşumunu sağlamıştır

Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü, bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır. Bu türler içerisinde dikkati çeken belirgin özellik bitki örtüsünün genel olarak Akdeniz iklim karakterini yansıtmaktadır. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü relikt bir özellik gösterir. Ayrıca bitki türleri içerisinde endemik karakterde olanlar da vardır. Bu türlerin sayısı 1.349’u geçmektedir.

Hatila vadisi zengin bir fauna da içermektedir. Bu fauna içerisinde en çok rastlanan yaban türleri ayı, domuz, tilki, porsuk, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, sansar, vaşak, çakal, atmaca, kartal, dağ horozu, hopa engereği ile akarsularda kırmızı benekli alabalıktır.

Hatila vadisinin gerek ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ve gerekse özgün bitki toplulukları yöreye ülkemizde nadir rastlanan bir alan özelliğini vermektedir. Ayrıca bu doğal öğelerin birleşimi sonucu eşsiz peyzaj güzellikleri ortaya çıkmakta ve bu durumda zengin rekreasyonel potansiyel arz etmektedir.

Görünecek yerler Milli Parka ismini veren Hatila Vadisi ile yan kollarındaki küçük vadiler 40’ın (kırk) üzerinde köy dağları Türkiye’nin en güzel Alpin çayırları zengin bitki türü çeşitliliği yaban hayatı ile ziyaretçileri etkileyecek şekildedir.

Mevcut hizmetler Milli Park sahası içerisinde ziyaretçilerin günübirlik ve kamp kullanımı için uygun yerler bulunmaktadır.

Konaklama Milli Park Artvin İl Merkezine 10 km. uzaklıkta olup Artvin’de konaklamak mümkündür.

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