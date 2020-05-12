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Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santralleri 30 milyar 898 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 7 milyar 106 milyon 540 bin liralık katkı sağladı.

Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santralleri 30 milyar 898 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 7 milyar 106 milyon 540 bin liralık katkı sağladı.

12 Mayıs 2020 Salı 11:24
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Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine dev katkı sağlamış oldu.

Muratlı ve Borçka Barajları DSİ 26. Bölge müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Muratlı Barajı ve HES Türkiye-Avusturya ikili işbirliği projesi olarak gerçekleştirildi. Eylül 1999'da inşaatına başlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde hizmete açılan, temelden yüksekliği 49 m olan Muratlı Barajının kurulu gücü 115 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kWh. Muratlı Barajında yapıldığı günden bugüne kadar 5 milyar 907 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 1 milyar 358 milyon 610 bin TL katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES Projesi de tıpkı Muratlı Barajı gibi Türkiye-Avusturya ikili işbirliği projesi ile yapıldı. 1 Eylül 1999 tarihinde inşaatına başlanan baraj, 8 Nisan 2007 tarihinde ise hizmete açıldı.

Temelden yüksekliği 146 m olan Borçka Barajının kurulu gücü 300 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 39 milyon kWh' olarak kayıtlara geçerken, Borçka Barajında hizmete girdiği günden bugüne 10 milyar 984 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 2 milyar 526 milyon 320 bin TL katkı sağlandı.

2 milyar 479 milyon 400 bin TL katkı ise Deriner Barajı`ndan Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen ve 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3., dünyanın da 6. en yüksek barajı ünvanına sahip Deriner Barajı Türkiye`nin adeta yüz akı. 8 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanan Deriner Barajı 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete açıldı.

Deriner Barajı ve HES Projesi 2012 yılında düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü. Temelden yüksekliği 249 m olan Deriner Barajının kurulu gücü 670 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh.

Deriner Barajında 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle 10 milyar 780 milyon kWh enerji üretilirken, milli ekonomiye tek başına 2 milyar 479 milyon 400 bin TL katkı sağladı.

Artvin Barajından 742 milyon 210 bin TL katkı Çoruh Nehri Projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES Projesine Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde başlandı ve 14 Ocak 2016 tarihinde işletmeye alındı. Yöredeki barajlar içinde en genci olan barajın, temelden yüksekliği 180 metre. Artvin Barajının kurulu gücü 332 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 26 milyon kWh. Artvin Barajında 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle 3 milyar 227 milyon kWh enerji üretilirken, bunu maddi karşılığı ise 742 milyon 210 bin TL olarak gerçekleşti. Artvin`deki işletmedeki 4 barajdan bugüne kadar toplam 30 milyar 898 milyon kWh enerji üretilirken, bunun maddi karşılığı ise 7 milyar 106 milyon 540 bin TL alarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 12.05.2020 10:36
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