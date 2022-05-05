Artık çaya şeker atma devri geride kaldı! Şekere zam kapıda...

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, şeker fiyatları ile ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

ŞEKER FİYATINA YENİ ZAM YOLDA

Yeni zamların gelebileceğini ifade eden Gök, şöyle konuştu: “Türkiye’de şekerpancarı üretimi, çiftçiler veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme imzalanarak kotalı olarak yapılıyor. Türk-Şeker Fabrikaları, 2022 sezonu için kendi kotası çerçevesinde, pancar ekim alanlarının yüzde 85’i için çiftçilerle sözleşme imzalarken, özel şeker fabrikalarında bu oran yüzde 70 civarında seyrediyor. Çiftçiyle sözleşme yapılmazsa, Üretim eksik olur. Şeker fabrikaları, üretimlerini sürdürebilmek için kendi sınırları dışındaki çiftçilerden pancar almaya kalkar. Örneğin Erzurum Şeker Fabrikası, Yozgat’tan pancar ister. ‘Ben sana bin lira yerine bin 200 lira vereyim, bana sat’ der. Bu durumda pancarın alım fiyatı yükseldiği gibi uzak fabrikaya taşıma maliyeti artar, taşıma sırasında pancarın şeker verimi düşer. Dolayısıyla tüm bu nedenlerle pancarın fabrikaya maliyeti artar."

"ŞEKER BULMAK VE FİYATLARIN ARTMAMASI İÇİN..."

“Herkes kendi bölgesindeki fabrikalar için ekim yapmalı ve pancarı mutlaka aralıklı ekmeli” diyen Gök, “Bu denge bozulduğunda ilk yıl şeker maliyetleri yükselir, sonraki yıllar üst üste ekim yapmaktan hastalıklar başlar. Bu nedenle raflarda şeker bulabilmek ve şeker fiyatlarının yükselmemesi için özel şeker fabrikalarının bir an önce çiftçilerle sözleşme yapıp, ekim yapmalarını sağlamaları gerekir” ifadelerini kullandı.