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Artan ikinci el araç satışları jant piyasasını hareketlendirdi

YAVUZ TEKİN, İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDAKİ ARTIŞIN JANT PİYASASINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ AÇIKLADI.

Ekonomi 31.08.2020, 16:39
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Artan ikinci el araç satışları jant piyasasını hareketlendirdi

İkinci el araçlarda hareketlilik, ilgili sektörleri de olumlu yönde etkiledi. Aracını kendi zevklerine göre konfigüre etmek isteyenler ilk başta jant değişimine yöneliyor. Bu da sektörde olumlu yönde hareket oluşturuyor.

2020 yılının ilk 7 aylık döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 178 bin 81 adet araç satılırken; geçen yıla oranla yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış yaşandı.

İkinci el online oto pazarında satışların 1 milyonu aşmasının ardından ikinci el otomotiv piyasasını değerlendiren Arıcıoğlu Otomotiv Pazarlama Direktörü Yavuz Tekin, “İkinci el otomobil piyasası, kurun yukarı ivmelenmesinden dolayı artan sıfır araç fiyatları ve pandemi nedeniyle yaşanılan duran üretim operasyonlarından istifade ederek çok hızlı bir yükselişte. Kimi için otomobil yalnızca bir araç olurken; kimileri için de bir amaç veya hobi oluyor. Marka ve model fark etmeksizin piyasada fiyat artışları mevcut. İnsanlar sıfır araç almak için bayilere gittiklerinde hem araç bulamıyorlar, hem de kurdan dolayı sabit fiyat garantisi alamıyorlar. Bu nedenlerden dolayı insanlar ikinci el araçlara yöneliyor. Bu da arz-talep ilişkisine göre fiyat artışını da beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

“Jant, aracın tamamlayıcısıdır”

İkinci el araç satışlarındaki artışın jant piyasasını olumlu yönde etkilediğini açıklayan Yavuz Tekin, her yeni araç sahibinin sıfır veya ikinci el fark etmeksizin aracını kendine göre konfigüre etmek istediğini belirtti. İnsanların standartların dışına çıkmak istediğinin altını çizen Tekin, jantların kimileri için performans odaklı, kimileri için ise görsel odaklı olduğunu ifade etti.

Jantların aracın dış görselinde mutlak tamamlayıcı bir unsur olduğunu vurgulayan Tekin, “Arıcıoğlu olarak ürün yelpazemizde performans odaklı ürünlerimiz de mevcut. Bir aracın dışına istediğinizi yapabilirsiniz ancak üzerinde o konfigürasyona göre bir jant yoksa araç eksik görünür. Araçlarında değişiklik yapmak isteyen tüm kullanıcılar mutlaka bir gün araçlarının jantlarını değiştirmek için adreslerimize uğruyorlar” şeklinde konuştu.

Araç sahiplerinin jant seçimini neye göre yapması gerektiğini de anlatan Yavuz Tekin, jant seçiminin araçta yapılan işlemlere göre değişiklik gösterebileceğini belirtirken; “Sade bir aracınız varsa sade bir jant tercih edilebilir. Yoğun bir görsel dış modifikasyon varsa buna uygun daha sert karaktere sahip bir jant seçilebilir. Aracın karakteristik çizgileri bile jant seçiminde önemlidir. Hatta araç üzerindeki renk kombinasyonlarına göre jantın rengi de seçilebilir” dedi.

“Yanlış jant seçimi hasara yol açar”

Yanlış jant seçiminin yol açtığı olumsuzluklardan söz eden Yavuz Tekin, “Araç yolda ilerlerken iç yürür aksamına veya dış çamurluk aksamına sürtmeler yapabilir. İki türlü de araç için hasar oluşturur. Bu aynı zamanda güvenlik için de çok önemlidir. Eğer 4x4 bir araca sahipseniz; bu sistemin çalışmamasına veya aracınızın yürür aksam sensörlerinin hata vermesine sebep olabilir. Doğru jant seçimi hem güvenlik için hem de görsel için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Müşteri tavsiyelerini ön planda tutuyoruz”

Arıcıoğlu olarak müşteri tavsiyelerini ve memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade eden Yavuz Tekin, sözlerini şöyle noktaladı.

“Bizden hizmet alan her müşterimiz bizim için çok önemlidir. Hizmet aldıktan kısa bir süre sonra müşteri memnuniyeti ekibimiz tarafından telefon ile aranarak aldığı hizmeti puanlaması istenmektedir. Biz de bu puanlamaya göre gerekli tedbirlerimizi alıyor ve müşterilerimizin bizim için verdiği tavsiyeleri her zaman ön planda tutuyoruz. Ürün veya hizmet alan müşterilerimizin yaşadığı en ufak problemde dahi muhatap garantisi veriyor ve sorunları yüksek özenle takip ediyoruz.”

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