Artan gıda fiyatları sonrası okullarda sıcak yemek yerine artık sandviç dağıtılıyor!

Birçok okulda artık sıcak yemek yerine sandviç dağıtılıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre okullar yaşam maliyeti krizi nedeniyle en savunmasız öğrenciler için sıcak yemekleri sandviçlerle değiştirmek zorunda kalıyor.

Bazı okullarda ise artan gıda maliyetleri nedeniyle yemek çeşitlerini ve porsiyonları azaltmaya başladığı belirtiliyor.

Alternatif olarak, okulların ücretli yemek servislerinin de başlatması bekleniyor. Şu anda, ücretsiz okul yemeklerine hak kazanabilmek için bir hanenin vergi sonrası geliri, yardımlar hariç, yılda 7.400 sterlinden az olması gerekiyor.

Azaltılan porsiyonlar ve yemek yerine sandviç dağıtılması ise İngiliz kamuoyunda büyük tepki topluyor. Bazı hayır kurumları ise okullara gıda yardımı için kampanyalar düzenliyor. (finansgundem)