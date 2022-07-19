Artan fiyatlara yetişemeyen emekliler, köylerinin yolunu tutmaya başlıyor!

Hem şehirde hem de köyünde evi olan emekliler, yüksek kiralardan faydalanmak ve yaşam maliyetlerini düşürmek için şehirdeki evini kiraya verip köyüne dönmeye başladı.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre evi olmayan emeklilerin önemli bir kısmı da daha uygun maliyetler nedeniyle köyün yolunu tutmaya hazırlanıyor. İstanbul'da en düşük kiralar 4.000 lira seviyesine çıkarken, bu rakam bazı ilçelerde 15 bin liralardan başlıyor.

Kiralardaki artış Anadolu'ya ve hatta köylere dahi yansımaya başlamış durumda. Ancak buna rağmen birçok orta ve dar gelirli için en cazip seçenek yine de taşrada yaşamak olarak gözüküyor.

İstanbul Avcılar'daki evini 7 bin 500 TL'ye kiraya verdiğini söyleyen emekli işçi F.C., "Eskiden yazın köyde, kışın İstanbul'da yaşardık. Şimdi böyle bir lüksümüz yok. İstanbul'daki evimizi kiraya vererek gelirimizi artırmak istedik. Köydeki evimizde kalıcı olacağız. Bu sayede İstanbul'daki genel masraflardan da kurtulduk. Birçok emekli benzer düşünce içerisinde" dedi.

Emekli öğretmen A.Ü.'nün köyüne taşınma nedeni ise oğlunu okutabilmek. İstanbul Beşiktaş'taki dairesini 15 bin liraya yabancı bir aileye kiraya veren A.Ü. bu gelirle oğlunu okutmayı hedefliyor.

RAKAMLARA DA YANSIDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre İstanbul'un nüfusu 2020'de 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452'ye düştü. 2021'de de benzer seviyelerde göç sürerken en yoğun taşınmanın ise 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan hükümet ve belediyeler de köye dönüş projelerini destekliyor. Köyüne dönmek isteyenlere kilometresine göre 4 bin liradan 12 bin liraya kadar nakdi yardım yapılıyor.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ayrıca, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu gençlere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.