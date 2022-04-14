Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne adaylığını açıkladı

Ankara Oto Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara esnafının değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Ankara Oto Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Oda Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Arslanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yol arkadaşlarım ve ekibimizle beraber bir yola çıkıyoruz. Birlik olacağız, birlikte başaracağız. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Arslanoğlu, şunları söyledi:

“8 Mayıs’ta yapılacak olan birliğin genel kurulunda başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı olarak bugüne kadar yaptıklarımız bize yol gösterecektir. Ankara esnafının değişime ihtiyacı var. Esnafımızın ve odalarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bunların çözüm yollarını da biliyoruz, çözümünün kolay olduğunu da biliyoruz. Oto Sanatkarları Esnaf Odamızda çözüm odaklı çalıştığımız gibi, ANKESOB seçimlerini kazandığımızda odalarımızın sorunlarıyla da çözüm odaklı çalışacağız. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Yolumuz açık olsun."

Mustafa Arslanoğlu, iftar programına katılan misafirlerin masalarını tek tek ziyaret ederek davetlilerle yakından ilgilendi.