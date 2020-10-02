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Arsa fiyatları yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 arttı

COVİD-19 nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talepler gittikçe artıyor. Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Hem izole olmak hem de müstakil konutlarda yaşamak isteyenler, arsalara olan ilgiyi daha da artırdı. Arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 arttı. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi.

Ekonomi 02.10.2020, 09:34
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Arsa fiyatları yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 arttı

5 büyük ildeki arsa ve arazi fiyatları incelendiğinde, arsa fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin İstanbul ve Antalya, arazi fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin ise Antalya ve İzmir olduğu görülüyor.

Arsa metrekare satış fiyatı 548 TL, tarla, bağ, bahçelerin ise 45 TL

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 seviyesinde artış gösterdi. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL. oldu.

İstanbul’da %54, Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış

İstanbul’da arsa fiyatları son 1 yılda %54 artış gösterirken ortalama metrekare fiyatı 921 TL oldu. Antalya’da son 1 yıllık değer artışı %23 seviyesinde olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 546 TL. Arazi fiyatları son 1 yılda Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış gösterdi. Antalya’da arazilerin ortalama metrekare fiyatı 52 TL; İzmir’de ise 72 TL.

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı

(TL/m2)

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%)

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2)

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%)

İstanbul

921

54

105

15

Ankara

322

13

41

21

İzmir

849

15

72

26

Bursa

748

12

53

20

Antalya

546

23

52

27

Arsa fiyatlarındaki artış sürecek

Endeksa.com’un güncel verilerine göre, arsa ve arazi fiyatlarındaki değer artışın önümüzdeki dönemde de devam edileceği öngörülürken,  önümüzdeki 1 yılda Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatlarında %4, arazi fiyatlarında ise %2 artış bekleniyor.

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