Arsa fiyatları yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 arttı
COVİD-19 nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talepler gittikçe artıyor. Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Hem izole olmak hem de müstakil konutlarda yaşamak isteyenler, arsalara olan ilgiyi daha da artırdı. Arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 arttı. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi.
5 büyük ildeki arsa ve arazi fiyatları incelendiğinde, arsa fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin İstanbul ve Antalya, arazi fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin ise Antalya ve İzmir olduğu görülüyor.
Arsa metrekare satış fiyatı 548 TL, tarla, bağ, bahçelerin ise 45 TL
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda %21, arazi fiyatları ise %25 seviyesinde artış gösterdi. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL. oldu.
İstanbul’da %54, Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış
İstanbul’da arsa fiyatları son 1 yılda %54 artış gösterirken ortalama metrekare fiyatı 921 TL oldu. Antalya’da son 1 yıllık değer artışı %23 seviyesinde olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 546 TL. Arazi fiyatları son 1 yılda Antalya’da %27, İzmir’de %26 artış gösterdi. Antalya’da arazilerin ortalama metrekare fiyatı 52 TL; İzmir’de ise 72 TL.
|
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı
(TL/m2)
|
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%)
|
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2)
|
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%)
|
İstanbul
|
921
|
54
|
105
|
15
|
Ankara
|
322
|
13
|
41
|
21
|
İzmir
|
849
|
15
|
72
|
26
|
Bursa
|
748
|
12
|
53
|
20
|
Antalya
|
546
|
23
|
52
|
27
Arsa fiyatlarındaki artış sürecek
Endeksa.com’un güncel verilerine göre, arsa ve arazi fiyatlarındaki değer artışın önümüzdeki dönemde de devam edileceği öngörülürken, önümüzdeki 1 yılda Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatlarında %4, arazi fiyatlarında ise %2 artış bekleniyor.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1