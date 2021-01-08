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ARICILIK SEKTÖRÜ 2020’DE DİBİ GÖRDÜ

2020’nin arıcılık sektörü açısından kötü geçtiğini belirten 40 yıllık Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “Salgın sebebiyle sanayinin durması hava kalitesinde bir iyileşme yaratsa da kuraklık, toplu arı ölümleri ve hastalıklar, bal üretimine darbe vurdu. Sene başında sektörün üretim hedefi 110 bin ton olarak belirlenmişti. Bu hedefe maalesef ulaşılamadı ve 2020 bal üretimi beklenen seviyenin çok altında kaldı. Arzın talebi karşılamadığı dönemlerde bal fiyatları yükseliyor. Bu durumda sahtekârlar ortaya çıkıyor.” dedi.

Ekonomi 08.01.2021, 11:02
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ARICILIK SEKTÖRÜ 2020’DE DİBİ GÖRDÜ

Sene başında 110 bin ton olarak belirlenen bal üretim hedefine kuraklık, toplu arı ölümleri ve hastalıklar sebebiyle ulaşılamadığını dile getiren 40 yıllık Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, bal ve arı ürünleri sektörü açısından 2020’yi değerlendirdi.

 Üretimde yaşanan düşüşün sebeplerine değinen Ahmet Bağran Aksoy, “Soğuk geçen ilkbahar, kurak geçen yaz ve sonbahar sebebiyle bitkilerin çiçeklenme döneminde büyük sorunlar yaşandı. Bu sebeple çiçek balı üretiminde hem kalite hem de rekolte düştü. Sivas-Erzincan ve İç Anadolu’nun bazı bölgeleri haricinde diğer tüm yörelerde kovanlar boş kaldı ve arıcılık sektörü 2020’de dibi gördü.” değerlendirmesinde bulundu.

KOVANLARDA VARROA HASTALIĞI GÖRÜLDÜ

Kuraklığın yanı sıra hastalık ve toplu ölüm vakalarının da görüldüğü bilgisini paylaşan Ahmet Bağran Aksoy, “Kuraklık yetmezmiş gibi bir de bu sene kovanlarda Varroa Hastalığı görüldü. Sadece bal arıları kolonilerinde bulunan ve bal arılarının solunum yollarına zarar vererek ölümlerine sebep olan bu parazit, çiçek balı üretimini düşürdü. Bu parazitler sebebiyle birçok üretim bölgesinde toplu arı ölümleri yaşandı.” dedi.

2020’DE ÇAM BALI ÜRETİMİ YÜZDE 70 AZALDI

Çam balı üretiminde hastalıklar sebebiyle büyük düşüş olduğunu ifade eden Ahmet Bağran Aksoy, “Çam balının oluşmasını sağlayan Marchalina Hellenica böcekleri, mayıs ve haziran aylarında yaşanan sıcaklık farkları sebebiyle toplu şekilde öldü. 2020’de çam balının merkezi olan Ege Bölgesi’nin bazı yörelerinde hasat yapılamadı. Çam balı üretimi yüzde 70 oranında düştü. Son yılların en düşük çam balı üretimine tanık olduk.” şeklinde konuştu.

 “SAHTEKÂRLARA DİKKAT, 20 LİRAYA BAL OLMAZ”

Üretimde yaşanan düşüşün fiyatlara yansıyacağı bilgisini paylaşan Aksoy, “2020’deki problemler 2021 de bal arzına yansıyacaktır. Düşük arz ve yüksek talep sebebiyle fiyatlarda bir artış olacaktır. Tüketiciler böyle dönemlerde sahtekârlara dikkat etmelidir. Çünkü üretimin düşük olduğu, fiyatların yükseldiği yıllar, sahtekârlar tarafından fırsata dönüştürülüyor ve piyasaya yüksek miktarda sahte bal sürülüyor. Doğal ve işlem görmemiş ham bal almak isteyenler, güvenilir üreticilerden ürün almaya özen göstersinler. 20 liraya bal olmaz, bunu kimse unutmasın.” dedi.

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