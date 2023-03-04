Arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere kovan hediyesi

Manisa Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle açılan arıcılık kursunda sertifika alan 50 kursiyere, Alaşehir Belediyesi tarafından 5’er adet arı kovanı hediye edildi. Arıcılığa çok önem verdiğini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, arıcılığın geliştirilmesi için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 84 saat süren kursu Alaşehir Belediyesi Tarımsal Bilimler Uzmanı ve Arı Mütehassısı Mustafa Babıroğlu verdi. 50 kursiyerin katıldığı kurs Alaşehir Halk Eğitimi Müdürlüğü kontrolünde açıldı. Alaşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan kurs süresince arı ırkları, arıların mevsimlik bakımları, arıların beslemesi, arı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, bal üretimi, polen üretimi, propolis üretimi, arı sütü üretimi, arı zehri üretimi, bal mumu üretimi, apilarnil üretimi, perga (arı ekmeği) üretimi, gezginci arıcılık, bitki florası, oğul ve bölme işlemleri ve arıcılık ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları konuları teorik olarak verilirken, kovan üzerinde de uygulamalı olarak anlatıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kursun açılmasına destek olduğu için İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş ve ekibine teşekkür ederek, tarımsal ürünler ve arıcılığa destek için kursiyerlerden başarılı olan ve belge almaya hak kazanan kursiyerlere 5 adet arı kovanı hediye etti.

Başkan Öküzcüoğlu, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte açmış olduğumuz bu kurs gayet güzel geçti. Ben arıcılığa çok önem veriyorum. Topraklarımızda nasıl bir erozyon varsa, aynı zamanda doğada arıcılık yapılmadığı zaman nektarında erozyona uğrayıp, nektar bal olacakken, bu nektarın toprağa karışıp çiçeklerle beraber solduğunu kaybolduğunu öğrendiniz. İşte bizde bu nektarların yok olmayıp, kovanlarımızda bal olmasını sağlamak için belediye olarak, başarılı olan bu kursiyerlerimize 5’er adet kovan desteği vermek istedik." dedi.

Kursa katılan ve kovanlarına kavuşan kursiyerler kursu açan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve kovan desteği veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ederek, bundan sonra bilimsel arıcılık yapacaklarını ifade etti.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Atölyesinde yapılan kovan teslim törenine Başkan Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş ve kursiyerler katıldı.