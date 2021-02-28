Arıcılara kış uykusundan uyanan arılarla uygulamalı eğitim

Adana’nın Kozan ilçesinde 17 kişiye uygulamalı arı yetiştiriciliği kursu verildi.

Kovan başına geçen kursiyerler kış uykusundan yeni uyanan arılardan daha verimli bal alınması, yavruların ayrılması ve kraliçe arı ve kovan yönetimi hakkında bilgilendirildi.

Arı yetiştiricisi Murat Çelik 23 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "20 kovan ile başladım. Arılar kış uykusundan yeni uyandı. Bu işi yapmak için sevmek gerek. Şimdi burada kovanlarımızı Diyarbakır’daki üçgül otuna götüreceğiz, ardından Muş ve Elazığ’a gideceğiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendis Zooteknisi Hayri Kirişçi kursiyerlere yüksek verim alınması için neler yapılması gerektiğini anlattıklarını söyledi. Kirişçi, "Çok ufak bilgiler bal verimini artırır. Arıcılık yapanların bu işi sevmeleri ve gelişmelere açık olmaları gerekiyor. Kozan arı kovanı bakımından Türkiye’nin en öndeki ilçelerinden ama bal verimi düşük. Bu kovan varlığı ile uluslararası ölçüde olabiliriz. Ama ne yazık ki tekniğe ulaşılmıyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ise ilçenin arıcılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 72 saatlik kursta teorik eğitimlerin ardından 17 kursiyere uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.