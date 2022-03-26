Arıcılara 16 bin ton şeker müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, arıcılara 16 bin ton şeker arzı daha sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyatların artışı gibi önemli hususlar dikkate alınarak arı üreticilerine ek arz sağlanması kararı alındığı açıklandı.

Bakanlık tarafından şu ana kadar arıcılara 14 bin ton şeker arzı sağlandığı belirtilen açıklamada, “Bakanlığımız yaptığı yeni planlama sonucunda da, üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkân sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bakanlığımızca, Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlanmıştır. Sektörel gelişmeler ışığında bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 9 kat artırılarak, 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında bakanlık olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerin yanında olmayı sürdürecekleri de kaydedildi.