Ariba Zes X, sürdürülebilir bir yaşam için Türkiye turuna çıkıyor

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, ZES (Zorlu Energy Solutions) sponsorluğunda Belçika’da düzenlenecek solar otomobilleri yarışında Türkiye’yi temsil edecek. Ayrıca güneş arabası Ariba Zes X, yarış öncesi test amaçlı Türkiye turuna çıkacak.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES’in desteklediği ‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’, Belçika’daki eski F1 pisti Circuit Zolder’da Eylül ayında katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’ öncesi, güneş arabası ‘ARIBA ZES X’ ile kapsamlı bir Türkiye turuna çıkıyor. Tur 7 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul’dan başlayarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara şehirlerinde devam edecek.

Şirketin yeni nesil markası ZES; şirket tarafından son iki yıldır desteklenen İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin ana sponsoru oldu. Sanayi üniversite birlikteliğine örnek teşkil edecek işbirliği, sadece finansal destek ile sınırlı kalmayacak. Zorlu Enerji’nin solar ekibi, önümüzdeki iki yıl süresince İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak anılacak ekip ile mühendislik ve panel teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşarak mentorluk desteği sağlayacak.

Güneş enerjisi ve fark oluşturan çözümler yol haritamız

Güneş Arabası Ekibi’nin Türkiye turu öncesinde yapılan toplantıda konuşan Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Evren Evcit, “düşük karbonlu, çevreye uyumlu, toplum için değer oluşturan yeni nesil bir ekonominin ve yaşam biçiminin hayal olmadığını görüyoruz. Şirket bunu mümkün kılacak birçok yenilikçi iş ile sadece Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde de iyi örnekler sunduğunu dile getiririm. Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayan bir şirket olarak sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürmüş ve tamamen yeni nesil akıllı enerji sistemlerine odaklanmış durumdayız. Yenilenebilir enerji yatırım vizyonumuzun bir parçası olan güneş enerjisi ve teknolojileri alanına 2017 yılında giriş yaptık. Dünya çapında tanınmış önemli güneş panellerinin distribütörlüğünü üstlendik. Geçen sene üretimine başlayarak ZES markamız ile buluşturduğumuz güneş enerjisi modüllerimiz de çok ciddi talep gördü. Kullanımı teşvik etmek ve gençlerin öğrenme temelli bilimsel projelerini ortaya koyma yolundaki çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan bu birliktelik aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin de güzel bir örneğini teşkil ediyor. Daha iyi bir gelecek için böylesine değer oluşturan bir projeye imza atan gençlerin yanında ZES markamızla yer alarak sürdürülebilirlik alanında toplumsal değişim ve dönüşümün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Eki üretim yolculuğuna güneş enerjisiyle çalışan elektrikli arabalar üreterek başlamış ve bugüne kadar 10 güneş arabası ve iki otonom araç imal etmiş oldukça başarılı bir ekip. Güneş Arabası Ekibi’ne, çıkacakları Türkiye turu ve katılacakları European Solar Challenge için şimdiden yürekten başarılar diliyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Bugüne kadar büyük başarılar elde eden ekibimiz ile gurur duyuyoruz

Basın toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu değerlendirmede bulunarak şunları dile getirdi: “İstanbul Teknik Üniversitesi; hayata geçirdiği önemli projelerle, yaptığı etkinliklerle ve farklı alanlarda gerçekleştirdiği akademik çalışmalarla bilimin, teknolojik gelişmelerin, topluma katkı sağlayan projelerin öncüsü konumundadır. 250. yılına girmek üzere olan böylesine köklü ve güçlü bir kurumun kendini sürekli olarak yenileyebilmesinin ardındaki dinamizm öncelikle öğrencilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bizler, öğrenci kulüplerimizin ve proje takımlarımızın çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Güneş Arabası Ekibimiz; yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gelişen araç teknolojileri, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları alanlarında her yıl önemli çalışmalara imza atıyor. Bizler de öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına elimizden geldiğince destek olma çabası içindeyiz. Ben şahsım adına, bu projede yer alan öğrencilerimize, çalışmanın yürütülmesine çabalarıyla katkı veren hocalarımıza ve projeyi destekleyen Zorlu Enerji’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi

“Araç güneş enerjili ve hızlı gidiyor”

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, “Araç çok güzel tasarlanmış. Benim kullandım araçlar gibi tabi ki değil. Ama bu araç güneş enerjisi ile çalışma odaklı olduğu için bu enerjiye göre hızı çok güzel. Bu aracı yapan herkesi tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Güneş Arabası Ekibi’nden 10 güneş arabası

2004 senesinde alternatif enerji kaynakları ile gelişmiş otomotiv teknolojilerini birleştirmek üzere yola çıkan Güneş Arabası Ekibi, ürettiği 10 güneş arabasıyla üniversite ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli parçalarından biri haline gelmiş bulunuyor.

İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan içten yanmalı motorlara sahip araçların yerine daha çevreci bir çözüm olarak güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoruna sahip araç geliştiren ekip, daha hafif ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

‘European Solar Challenge’ yarışında derece almayı hedefleyen Güneş Arabası Ekibi’nin en büyük hedeflerinden biri ise, güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan 2023 Avusturalya World Solar Challenge’a katılıp başarılı sonuçlara imza atmak.