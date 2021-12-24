Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin: “Tüm birlikleri döviz düşünce fiyat düşürmeyen, acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, “TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum” dedi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, birliğin genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Son yıllarda tüm sektörler gibi ekonomik açıdan arıcılık sektörünün de zor günler geçirdiğini dile getiren Şahin, serzenişte bulunmadıklarını ancak ülkenin bulunduğu durumdan rant elde etmek isteyenlere karşı bir mücadeleleri olduğunu belirtti. Şekerin devletin fabrikasında 265 TL, özel fabrikalarda ise 420-450 TL olmasının içlerini acıttığını söyleyen Şahin, “Acımazsızca fiyat uygulamaları, acımasızca girdilerimize fiyatların çalkalanmaları dolayısıyla bunu ifade etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün şeker devletimizin fabrikalarında 265 TL 25 kuruş iken 50 kilo çuvalı, diğer özel fabrikalarda 420-450 lira fiyatı görmek bizim içimizi acıtıyor. Bir teneke yem bu sene başlangıcında 100-110 lira iken, bugün 200 lira denmesini anlamış değiliz. Teneke fiyatlarında yüzde 100’lük bir artışın olmasını yine anlayabilmiş değiliz. Ben buradan Türkiye arıcısına, TAB’a ve birliklerime çağrıda bulunmak istiyorum. Acımasızlık yapan bu tür esnafı ve kuruluşları, firmaları telin ediyorum” diye konuştu.

“TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan bu esnafları protesto etmeye davet ediyorum”

Devletin dövizde indirim için çalışmalar yaptığını ancak şirketlerin herhangi bir fiyat indirimi yapmadığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Bugün devletimiz avroda, dolarda birtakım indirimler, birtakım çalışmalar yapmıştır. Madem dolarla alıyordun, inmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Bu beklenti içerisindeyiz. TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan bu esnafları protesto etmeye davet ediyorum. Devletimizden arıcılarımıza da gerek üretime katkısı nedeniyle gerekse Türk tarım hayvancılığına katkısı nedeniyle hak ettiğimiz desteği vermesini talep ediyoruz. Devletimize bağlı bulunan şeker fabrikalarımızdan 265 lira fiyat üzerinden ücretlerini ödemek kaydıyla kovan başına iki kilo şeker kullanılıyor. Mazot desteği istiyoruz. Gezginci arıcılıkta Türk tarımına destek olabilmek için biz gezginci arıcılık yapıyoruz. Balıkta, tarlada olduğu gibi mazot desteği talebimiz var. Geçen yıllardan kalan kredi borçlarımız var. Vatandaşlarımız ödeyemedi, küresel iklim değişikliğinden çok yıprandık, etkilendik. Bu noktadan hareketle borçlarımızın bir yıl, iki yıl ertelenmesini özellikle talep ve arz ediyoruz.”