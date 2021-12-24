banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin: “Tüm birlikleri döviz düşünce fiyat düşürmeyen, acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, “TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum” dedi.

Ekonomi 24.12.2021, 12:46
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin: “Tüm birlikleri döviz düşünce fiyat düşürmeyen, acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, “TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan esnafları protesto etmeye davet ediyorum” dedi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, birliğin genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Son yıllarda tüm sektörler gibi ekonomik açıdan arıcılık sektörünün de zor günler geçirdiğini dile getiren Şahin, serzenişte bulunmadıklarını ancak ülkenin bulunduğu durumdan rant elde etmek isteyenlere karşı bir mücadeleleri olduğunu belirtti. Şekerin devletin fabrikasında 265 TL, özel fabrikalarda ise 420-450 TL olmasının içlerini acıttığını söyleyen Şahin, “Acımazsızca fiyat uygulamaları, acımasızca girdilerimize fiyatların çalkalanmaları dolayısıyla bunu ifade etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün şeker devletimizin fabrikalarında 265 TL 25 kuruş iken 50 kilo çuvalı, diğer özel fabrikalarda 420-450 lira fiyatı görmek bizim içimizi acıtıyor. Bir teneke yem bu sene başlangıcında 100-110 lira iken, bugün 200 lira denmesini anlamış değiliz. Teneke fiyatlarında yüzde 100’lük bir artışın olmasını yine anlayabilmiş değiliz. Ben buradan Türkiye arıcısına, TAB’a ve birliklerime çağrıda bulunmak istiyorum. Acımasızlık yapan bu tür esnafı ve kuruluşları, firmaları telin ediyorum” diye konuştu.

“TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan bu esnafları protesto etmeye davet ediyorum”

Devletin dövizde indirim için çalışmalar yaptığını ancak şirketlerin herhangi bir fiyat indirimi yapmadığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Bugün devletimiz avroda, dolarda birtakım indirimler, birtakım çalışmalar yapmıştır. Madem dolarla alıyordun, inmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Bu beklenti içerisindeyiz. TAB’a bağlı bütün birliklerimi acımasızlık yapan bu esnafları protesto etmeye davet ediyorum. Devletimizden arıcılarımıza da gerek üretime katkısı nedeniyle gerekse Türk tarım hayvancılığına katkısı nedeniyle hak ettiğimiz desteği vermesini talep ediyoruz. Devletimize bağlı bulunan şeker fabrikalarımızdan 265 lira fiyat üzerinden ücretlerini ödemek kaydıyla kovan başına iki kilo şeker kullanılıyor. Mazot desteği istiyoruz. Gezginci arıcılıkta Türk tarımına destek olabilmek için biz gezginci arıcılık yapıyoruz. Balıkta, tarlada olduğu gibi mazot desteği talebimiz var. Geçen yıllardan kalan kredi borçlarımız var. Vatandaşlarımız ödeyemedi, küresel iklim değişikliğinden çok yıprandık, etkilendik. Bu noktadan hareketle borçlarımızın bir yıl, iki yıl ertelenmesini özellikle talep ve arz ediyoruz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8