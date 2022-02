Arda Yalı: “Artık bir sanayicinin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır”

ELİN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten yatırımların 4. bölge desteklerinden yararlanması ile yüzde 30 oranında vergi indirimi sağlanmasına ilişkin, “Bugün itibarıyla bir sanayicinin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini belirterek, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilaveten yüzde 30 oranında vergi indirimi sağladıklarını dile getirmişti. ELİN Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ELİN A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, söz konusu teşviğin sanayiciye nasıl yansıyacağını İHA muhabirine anlattı.

Güneş paneli üreten ELİN A.Ş.’nin Başkanı Arda Yalı, güneş enerjisi yatırımlarının 5 yılda kendini amorti ettiğini, söz konusu 4. bölge teşviği ile bu yatırım süresinin 3 buçuk yıla kadar gerileyeceğini dile getirdi. Yalı, bir sanayici olarak elektriği çok pahalıdan tüketmekten kendisinin de şikayetçi olduğunu ifade ederek, yüzde 30’luk vergi indirimi sağlayan teşvik ile artık sanayicilerin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı olmadığını öne sürdü. Yalı, söz konusu teşviğin sanayiciler tarafından benimseneceğini savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamayı yaptığı dakikadan itibaren her sanayicinin yatırım çalışmalarına başlamış olabileceğini söyledi.

“Devlet, ‘Yatırımının yüzde 30’unu doğrudan ben ödeyeceğim’ diyor”

Güneş enerjisi projelerinde teşvik mekanizmasının yıllardır işleyen bir durum olduğunu belirten Yalı, “Eskiden KDV istisnası ve gümrük vergisinde istisna uygulanıyordu. Şimdi bu teşvik kapsamını genişletiyor hükumet. 4. bölge teşviklerden yararlandıracak. Öncelikli olarak bu teşviğin en büyük etkisi yüzde 30 vergi indirimi olacak. Aslında devlet, ‘Yatırımının yüzde 30’unu doğrudan ben ödeyeceğim’ diyor. Devlet, ‘Vergi vermek yerine yatırımında kullan bu kaynağı’ diyor. Yüzde 30 bir öz kaynak gibi değerlendirilebilir. Tabii detayları çok açıklanmadı. 4. bölge teşvikleri kredi kullanımı ve faiz indirimlerini de kapsar. Muhtemelen burada Türk lirası ve döviz bazlı kredi kullanımlarında yatırım yapmak için insanların kullanacağı kredilerde faiz indirimi de olacak. Bu sektörü çok ciddi hızlandıracak bir konudur” dedi.

“Bugün itibarıyla bir sanayicinin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır”

Elektriği çok pahalı tüketmekten dolayı son iki aydır maliyetlerini dengelemekte zorlanan bir sanayici olduğunu dile getiren Yalı, “Devlet konutlarda mevcut maliyetin altında fiyat veriyor. Bu fiyatın indiriminin dışında, orta düzey esnafa da bir paket hazırlandığı söylendi. Büyük tüketici dediğimiz sanayici için ise bu 4. bölge teşviklerinden yararlanarak yüzde 30 vergi indirimi sağladı. Bugün itibarıyla bir sanayicinin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Yaklaşık Türkiye’de 4 ile 5 yılda güneş enerjisi yatırımları kendini döndürebilmektedir. Bu yüzde 30 kaynakla bu 3 buçuk yıla düşmektedir. 3 buçuk yıl sonra ürettiği enerjiyi tüketecek sanayicilerimiz olacak. Buna dünyada prosumer (hem üreten hem tüketen) diyorlar. Kendi enerjisini üretip kendi tüketeceği, elektriğe herhangi bir maliyet ödemeyeceği için ihracatta daha rekabetçi bir ortamı da olacak. Ben bunu ‘Müthiş’ diye değerlendiriyorum. Müthiş bir teşvik. Kamu elinden geleni yaptı. Bundan sonra yatırım yapacak sanayicinin elektrik fiyatlarından şikayet etmek yerine yatırım planlamasını öne alması gerekmektedir” diye konuştu.

“Kendi enerjimizi ürettikçe dışa olan gaz bağımlılığımız da azalacak”

Türkiye’nin dışarıdan aldığı gaz ve kömür gibi fosil yakıtlarla enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığını söyleyen Yalı, “Zaten bugün İran’da yaşanan teknik bir arızadan dolayı gaz arzında talebe yönelik azalma olunca, evde de gaz tüketiminin olduğu mevsim zamanına denk gelince bu sanayimizdeki gazı azalttık. Sanayideki gazı azaltmak; sanayide gazla çevrim santralleri ile üretim yapan, elektrik ihtiyacını karşılayan sanayicinin elektriği kısıldı. Bunun dışında bizim doğal gaz çevrim santrallerimizde enerji arz problemi oldu. Bundan dolayı da ufacık bir gaz probleminin Türkiye’ye etkisi ekonomik çok ciddi oldu. Kendi enerjimizi ürettikçe dışa olan gaz bağımlılığımız da azalacak” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasını izleyen her sanayici ne dediğini aynı an anlayıp, yatırım çalışmalarına başlamıştır”

Sanayicilerin teşviğe oldukça alışkın olduğunun altını çizen Yalı, şöyle devam etti:

“Sanayiciler teşviğe çok alışkın. Bütün makine ekipman yatırımlarını zaten bölgesel teşviklerden yararlanarak yapıyorlar. En yüksek teşvik 6. Bölge, en düşük ise 1. Bölge teşviktir. Her yatırım yapan minimum 1., maksimum da 6. Bölge teşviklerinden zaten yararlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasını izleyen her sanayici ne dediğini aynı an anlayıp, yatırım çalışmalarına başlamıştır. Bunu biz de hissedebiliyoruz. Biz de güneş paneli ürettiğimiz için bu sektörde, bize de gelen sorular olmaya başladı. Bunların hepsini bir süre daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Artık, hükumetin bu desteğinden sonra bizlerin yapması gereken, gelecek talepleri doğru bir şekilde değerlendirebilecek şekilde kendimizi konumlandırıp, ihtiyaçlara cevap verebilmek olacaktır.”

“Bu bizim 2050 sıfır karbon hedeflerimiz için de önemli bir adımdır”

Geçtiğimiz yıl, güneş enerjisinin kurulu güçte bin 500 megavat (1 buçuk gigavat) büyüme kaydettiğini hatırlatan Yalı, “2022’de bu teşvikten önce, 1 buçuk-2 gigavat dolaylarında artış olur diyorduk ama bu teşvik herhalde 2 buçuk gigavata götürecek güneşin büyümesini. Bugün 8 gigavata yakın kurulu gücümüz var güneşte. 2 buçuk gigavatı 2022’de kurarsak, 10 gigavatın üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu dört yıl daha böyle büyüme göstererek gidecektir. Bu bizim 2050 sıfır karbon hedeflerimiz için de önemli bir adımdır” dedi.