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Architecht’ten yeni nesil finansal ürün: ApiGo

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht, hayata geçirdiği dijital projelerle iş ortaklarına yönelik desteğini artırıyor. Finans kuruluşlarının açık bankacılık uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri ve yeni iş modelleri oluşturabilecekleri bulut tabanlı bir ürün olan ApiGo, geliştirdiği inovatif çözümleri FinTech’lerle paylaşmak isteyen veya bünyesindeki servislerin iletişimi için çözüm arayan sektör oyuncularına uçtan uca hizmet veriyor.

Architecht’ten yeni nesil finansal ürün: ApiGo

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht, hayata geçirdiği dijital projelerle iş ortaklarına yönelik desteğini artırıyor. Finans kuruluşlarının açık bankacılık uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri ve yeni iş modelleri oluşturabilecekleri bulut tabanlı bir ürün olan ApiGo, geliştirdiği inovatif çözümleri FinTech’lerle paylaşmak isteyen veya bünyesindeki servislerin iletişimi için çözüm arayan sektör oyuncularına uçtan uca hizmet veriyor.

17 Nisan 2020 Cuma 15:03
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Architecht’ten yeni nesil finansal ürün: ApiGo

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle büyümeye devam eden teknoloji şirketi Architecht, hayata geçirdiği dijital projelerle finansal kuruluşların yanında olmaya devam ediyor. Architecht, yeni geliştirdiği bulut tabanlı ürünü ApiGo ile finansal kuruluşların açık bankacılık uygulamalarını hayata geçirebilecekleri, yeni iş modelleri geliştirebilecekleri ve kendilerini farklılaştırabilecekleri çözümler sunuyor.

Yüksek performansı ve kolay kurulumuyla öne çıkan ApiGo, servislerini FinTech’ler ile paylaşmak isteyen veya bünyesindeki servislerin iletişimi için çözüm arayan tüm sektör oyuncularının yasal yükümlülüklerini açık bankacılık kapsamında çözüyor.

Yurt içi ve Avrupa pazarında hizmet veren açık bankacılık ürünü ApiGo, tamamı yerli kaynaklarla geliştirildi. ApiGo, PSD2 (The Payment Services Directive-2/Ödeme Hizmetleri Direktifi-2) regülasyonu ile finansal kuruluşların yerine getirmesi gereken açık bankacılık uygulamalarına ait teknik ayrıntıları takip ederek, kullanıcıların uyum içerisinde çalışmasına olanak sağlıyor.

Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, ApiGo’nun yerel kullanıcıların ihtiyacına karşılık geliştirdiği çözümlerin yanı sıra PSD2 kapsamında belirlenen UK Open Banking ve Berlin Group Standartlarına uygun olarak sunulan hazır şablonlarla hızlı ve yüksek performanslı bir gateway ürünü olarak kullanıcılarına hizmet sağladığını belirtti. Dr. Mücahit Gündebahar, “Architecht olarak inovasyona çok fazla önem veriyoruz. Bugüne kadar FinTech geliştiricileri ve girişimcileri destekleyen birçok projeye imza attık. Bu kapsamda kurduğumuz API Market aracılığıyla kaynak kodları geliştiricilerin kullanımına açarak yeni bir uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere ve FinTech’lere destek olmaya devam ediyoruz. ApiGo platformuyla ise tüm sektör oyuncularına hitap eden bir ürün geliştirmiş olduk. Uygulamamız Türkiye’de bir ilktir. Ayrıca tamamen kendi kadrolarımız tarafından hayata geçirildi” dedi.

Architecht mühendisleri tarafından açık kaynaklı teknolojilerle geliştirilen ve start-up yaklaşımıyla tasarlanan ApiGo, gündemdeki tüm gelişmeleri ve yeni nesil teknolojileri takip ederek katma değerini arttırmaya devam ediyor.

SaaS (Software as a service) ve On Premise versiyonlarının yanı sıra özel hibrit çözümleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ApiGo, açık bankacılık uygulamalarında finansal kuruluşlar için uçtan uca hizmet sunan bir çözüm ortağı olarak kendini konumlandırıyor. 

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