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Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Terra Carta Mührü’ne layık görüldü

- Birleşik Krallık Galler Prensi Charles:- “Terra Carta Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bağlılık gösteren ve işinin merkezine doğa, insan ve gezegeni koyan kurumları ödüllendirmektedir"- Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu:- "2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz"

Ekonomi 04.11.2021, 14:16
Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Terra Carta Mührü’ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin, Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi kapsamında iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim ettiği Terra Carta Mührü’ne layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren Arçelik, hedeflediği net sıfır karbon yol haritasıyla Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative – SMI) kapsamında başlattığı ödül programında Terra Carta Mührü’ne Türkiye'den layık görülen ilk ve tek şirket oldu.

Arçelik ayrıca dünyada mührü alan 45 şirket arasında kendi sektöründeki tek şirket olma unvanına sahip oldu. Bu yıl ilk kez verilen Terra Carta Mührü, sektörlerinde lider konumda bulunan, inovasyona yön veren ve 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfır hedefine ulaşmak için küresel olarak tanınan, bilimsel ölçütlerle desteklenen, geçişe ilişkin inandırıcı yol haritalarına sahip şirketlere takdim ediliyor.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Birleşik Krallık Galler Prensi Charles, “Terra Carta Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bağlılık gösteren ve işinin merkezine doğa, insan ve gezegeni koyan kurumları ödüllendirmektedir. Çocuklarımız ve torunlarımız için gezegeni korumak istiyorsak, hepimiz bazı değişiklikler yapmak zorundayız ve bu şirketler, hepimiz için bunu daha kolay hale getirmeyi taahhüt ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ise, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve bu yönde güçlü hedefler belirlemek en önemli önceliğimiz. 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Dünyada Galler Prensi’nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer almak ve Türkiye’den bu mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir gurur. Bu prestijli ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de doğa, insan ve gezegen için gerçek anlamda sürdürülebilir sistemler oluşturulması ilkesine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- 2050'ye kadar net sıfır emisyon

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste iki yıl “Dayanıklı Ev Aletleri” kategorisinde “Sektör Lideri” seçilerek bu başarıya sahip ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Şirketin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltma hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Target Initiative) tarafından onaylandı.

Bu doğrultuda küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak üzere Arçelik; 2030’a kadar doğrudan karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 2 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre yüzde 30, tüketicilerinin satın aldığı ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu hedefleri daha da ileriye götürmek üzere Science Based Target Initiative’e küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak üzerine daha iddialı yeni hedeflerle başvuru yaptı. Ayrıca Arçelik, 2019 ve 2020 yıllarında kendi elde ettiği karbon azaltım hakkı ile global üretimde karbon nötr hale geldi.

Terra Carta Ödülü, doğaya, insanlara ve gezegene değer veren ve sürdürülebilir sistemlerin oluşturulmasına katkı gösteren şirketlere her yıl verilecek. Ödül programı için Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (SMI), Arçelik’in de üst sıralarda yer aldığı Global 100 listesini hazırlayan, sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights ile iş birliği yaptı. Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi ise Birleşik Krallık Galler Prensi Charles tarafından Ocak 2020'de Davos'ta başlatıldı. SMI; doğal, sosyal, insani ve mali sermayenin dengeli entegrasyonu aracılığıyla uzun vadeli değer üreten ve sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için birlikte çalışan iş dünyası liderlerini bir araya getiren bir ağ. SMI, karbonsuzlaşma ve net sıfır emisyon hedefine ulaşılması, doğa için pozitif bir gelecek inşa edilmesi, sürdürülebilir geleceğe güvenli geçişin desteklenmesi için sektör ve işletme düzeylerinde sorumlu geçiş yollarının geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

#arçelik
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