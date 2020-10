Arçelik 8 milyona aldığı Çin'deki çamaşır makinesi fabrikasını sattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğumuz Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımız tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların KDV hariç 112.553.392 CNY (yaklaşık 128 milyon TL) bedellee Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd'e devri için 30.09.2020 tarihinde varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır. Satışın, kapanış şartlarının yerine getirilmesini takiben sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde tamamlanması öngörülmekte olup, KDV dahil 122.380.000 CNY tutarındaki satış bedelinin 105.000.000 CNY'si peşin, 8.690.000 CNY'si bir yıl sonra, 8.690.000 CNY iki yıl sonra tahsil edilecektir. Çin Halk Cumhuriyeti, Arçelik için halihazırda yerleşilmiş ve ileride büyüme hedefleri olan stratejik pazarlardan biridir. 2009'dan bu yana Çin'de çamaşır makinası üretimi, ihracatı ve iç piyasa satışı işlemlerini yürütmekte olan Beko Electrical Appliances Co. Ltd. işlem sonrasında da aynı unvanla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecektir. Şirket, grubun diğer ülkelerdeki fabrikalarından ithal ettiği ve yerel üreticilerle iş birliği yaparak temin ettiği ürünleri Çin'de satmaya devam edecektir. Bu kapsamda Arçelik veya bağlı ortaklıkları tarafından 2 yıl süre boyunca alıcıdan belirli koşullarda ürün tedarik edilmesi de taahhüt edilmiştir.''