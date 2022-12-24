Aras Kargo’ya 3 ödül birden

Türkiye’nin önde gelen kargo şirklerinden biri olan Aras Kargo, yüzlerce şirket ve on binlerce çalışanın oylarıyla belirlenen ‘Altın Liderler Ödülleri’nde 2022 Yılının En Beğenilen CEO, CMO ve CHRO kategorilerinde 3 ödül birden aldı.

Aras Kargo, toplamda 46 bin 615 oyun kullanıldığı ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’nde 3 ödül birden aldı. Altın Lider Ödülleri’nde, ‘Türkiye’de 2022 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su, 50 CHRO’su ve 50 CMO’su’, iş dünyasından gelen binlerce oy ile belirlendi.

20-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte ‘Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su’ ödülünü Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 21 Aralık’ta açıklanan ‘Türkiye’nin En Beğenilen 50 CMO’su’ ödülünü Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, 20 Aralık’ta açıklanan ‘Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su’ ödülünü ise Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar aldı.

Ödül töreninde konuşan Utku Ayyarkın, “Bu kıymetli ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Organizasyonda emeği geçen ve oy veren herkese, tüm Araslar adına teşekkür ederim. Hiç şüphe yok ki kargo sektörü, hizmet sektörleri içinde en emek yoğun iş kollarından bir tanesi. Bu sektörde 20 yılını geçirmiş biri olarak bu ödülü öncelikle sektörümüz ve tüm Araslar adına kabul etmenin mutluluğu ve heyecanını taşıyorum. 40 yılı aşkın sürede bu ülkenin dört bir ucuna erişmekle kalmadık, yurt dışına açılan, teknoloji ihraç eden çok dinamik bir yapı inşa ettik. Bu dönüşüm yolculuğunda birlikte yol aldığımız, fikirleri, emekleri ve inançlarıyla gerçek bir takım olan çok değerli çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selda Özacar, “Bir insan köprü kurar, bin insan geçer” sözünden hareketle, çalışanlarımızla değer üreten köprüler kuruyoruz. Teknolojiyi odağına almış bir insan kaynakları dönüşümü ile her bir çalışanımızı öğrenme ve gelişim olanaklarımız ile buluşturarak, yarınlarımıza ve sürdürülebilirliğe güvenle uzanan köprüler kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde bu ödülü almış olmak bizler için büyük bir motivasyon ve güç kaynağı oldu. Doğru yolda olduğumuzu da bir kere daha gösterdi. Bu kıymetli ödülü ekibim ve Türkiye coğrafyasına yayılmış tüm Araslar adına alıyorum” dedi.

Billur Burkutoğlu şöyle konuştu: “Bizim rolümüz, her koşulda müşteri deneyimini zirveye taşımak, yeni dünyaya uygun yeni hizmetlerimizi tanıtmak, binlerce çalışanımızın emeği ile milyonlarca kullanıcımızın beklentileri arasında bir empati köprüsü kurmak. Bu anlamlı rol çerçevesinde ödülümüzü kabul ederken, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin bize hep ışık tuttuğunu vurgulamak isterim. Değerli yönetim ekibimize, takımım ve binlerce Aras’a çok teşekkür ediyorum. Ödülümüzü onların adına teslim aldım. Bizler için en anlamlı olanın değerleri yukarı taşımak olduğu inancıyla çalışmaya devam edeceğiz.”