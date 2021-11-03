Aras Kargo, e-ticarette yoğun kampanya sezonuna hazır

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, 2016 yılında başlamış olduğu dijital dönüşüm yatırımlarına, salgının da etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarını ve artan e-ticaret hacmini en iyi şekilde yönetebilmek için yenilerini ekliyor.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, transfer merkezlerini teknolojiyle entegre eden Aras Kargo, küçük paket ayrıştırma sistemi olarak bilinen "mi sorter" yatırımlarına odaklandı. Mevcut sorter'larına ilave olarak İstanbul'daki Boğaziçi ve Orhanlı, İzmir'deki Ege transfer merkezlerinde yatırımlarını tamamlayan Aras Kargo, Marmara ve Antalya transfer merkezlerinde ise sistemi devreye almak üzere. Söz konusu yatırımlarla birlikte Aras Kargo'nun "mi sorter" sayısı 15'e çıkarken, saatlik paket ayrıştırma kapasitesi de 300 bin bandına yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşüm sürecinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Pandemi süreci, artan e-ticaret hacmi, değişen tüketici alışkanlıkları işimizde yeni bir model oluşturdu. Artık çok daha fazla adrese uğruyor ve daha küçük paketler taşıyoruz. 1-5 desi arası küçük paket gönderi hacmini daha iyi yönetebilmek için geçtiğimiz iki yılda İstanbul'un iki yakası ile İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da küçük paketleri ayrıştıran makine yatırımlarını devreye aldık. Bu yatırımlarımızda öncelikle e-ticaret hacminin en yoğun olduğu İstanbul'a odaklandık. 2016'da yapıldığı dönemde Avrupa'nın en uzun sorter sistemi olan İkitelli transfer merkezimize yaptığımız 2 adet mi sorter yatırımı ile buradaki saatlik işleme kapasitemizi 30 bin bandına taşıdık. Yine Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Şişli gibi ticaretin yoğun olduğu bölgelerimize dağıtım yapan Boğaziçi transfer merkezimize yaptığımız loop mi sorter yatırımı ile kapasitemizi 20 bine çıkardık. e-ticaret depolarının yoğun olduğu Anadolu Yakası'ndaki iki transfer merkezindeki mi sorter yatırımlarımızla buralarda da her birinde saatlik 20-25 bin işleme kapasitesine ulaştık."

İstanbul'un yanı sıra yine ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerde de yatırım yaptıklarını aktaran Ayyarkın, "İzmir’de saatlik işleme kapasitemizi 25 bine, Ankara'da 20 bine, Adana ve Bursa'da 10'ar bine çıkardık. İstanbul Marmara ve Antalya'da ise mi sorter yatırımlarımız devreye girmek üzere. Transfer merkezlerimize bu yıl yaptığımız ilave yatırımlarla küçük paket ayrıştırıcılarımızı 15'e çıkararak saatlik üretim kapasitemizi 300 bin adede yakın seviyelere taşıdık. Yine bu süreçte hayata geçirdiğimiz 46 doğrudan dağıtım depomuz ile artan işlem hacmini daha da iyi yönetebilmek için operasyonel kapasitemizi artırdık. Önümüzdeki dönemde de Anadolu'daki farklı şehirlerimizde bu yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İyi işleyen bir ekonominin; çevrenin, özellikle de doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Ayyarkın, Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo firması olarak çevresel riskleri aza indirmek adına üzerlerine düşeni yaptıklarını bildirdi.





- Saatlik 300 bine yakın işleme kapasitesi





Aras Kargo'nun geçmişten bugüne yerleşen kurum kültürünün önemli bir bileşeninin, çevik ve ihtiyaca uygun hizmet modeli sunabilmek olduğunu belirten Ayyarkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda günümüzün gerektirdiği bazı sistemsel değişiklikleri önceden hayata geçirdik. Hizmet kalitemizi, verimliliği ve data yönetimini iyileştirmek üzere operasyon ve teknoloji altyapımıza yatırım yaptık. Saatlik işleme kapasitemizde gerçekleştirdiğimiz 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Yatırımlarımızın meyvesini e-ticaret ve kargo sektörlerinin hacim ve yoğunluk yönünden büyük artışlar kaydettiği dönemde topluyoruz. Tam kapanmada, online alışverişin en yoğun olduğu dönemde günde 2 milyonun üzerinde adrese uğrayarak rekor seviyeye ulaştık. Şu anda ise yeni yatırımlarımızla transfer merkezlerimizde ulaştığımız saatlik 300 bine yakın gönderi işleme kapasite ile günde 3 milyon kapı çalabilir durumdayız. Yılın son çeyreği, e-ticaret kampanyalarının da etkisiyle kargo sektörünün en hareketli dönemi. Son çeyrekte geçen yılın üzerinde bir hacim bekliyoruz. Bu dönemin hazırlığını yılın en başından itibaren planladık. Tüm bu yatırımlarımızla ulaştığımız kapasite ve operasyonel yetkinliğimiz ile yılın en hareketli dönemine hazırız."





- 5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım





Utku Ayyarkın, süregelen yatırımları ve operasyonel tecrübeleri sayesinde bugün sektörün en önemli oyuncularından biri olduklarını vurguladı.



Ayyarkın, "Önceliğimizi ‘kalite’ olarak belirledik. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımları ile kalitemizi daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Değişen ihtiyaç ve tüketici alışkanlıklarına göre kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bir dönemin içerisindeyiz. Bu değişim ve dönüşümün en güçlü oyuncularından biri olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise IT altyapımızı güçlendirme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımıza yönelik 1 milyar TL yatırım planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarla kapasitemizi daha da artırmayı, müşteri deneyiminde kaliteli hizmet anlayışımızı daha da ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



