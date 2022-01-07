Aralıkta aylık en fazla reel getiri dolarda oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %5,55 ve külçe altın %5,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,88, mevduat faizi (brüt) %14,97 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %19,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %10,66, külçe altın %10,23 ve BIST 100 endeksi %2,87 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %10,86 ve DİBS %15,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,37 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan dolarında gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %29,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,27 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %5,12, Euro %9,23, BIST 100 endeksi %21,32, mevduat faizi (brüt) %36,26 ve DİBS %44,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %25,43, Euro %19,99 ve BIST 100 endeksi %4,00 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %15,73 ve DİBS %26,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.