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Aracınız LPG'liyse size kötü haberimiz var!
Bu gece yarısı itibariyle LPG'ye 30 kuruşluk zam bekleniyor.
Ekonomi 29.07.2022, 11:27
Brent ham petrolünün varil fiyatı dün yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara yükselirken uluslararası piyasada brent petrol fiyatı bugün 107 dolardan işlem görüyor.
30 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.
Güncel motorin ve benzin fiyatları
Motorin
İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64
Benzin
İstanbul: 22,23
Ankara: 22,38
İzmir: 22,38