Aracınız için büyük güvence: ’Marka kasko’

Marka kaskonun avantajlarını açıklayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Sigorta Danışmanı Ufuk Doğruyol, en önemli teminatının ise 1 yaşına kadar olan araçların pert olması durumunda ’0’ kilometre araç bedeli ödenmesi olduğunu söyledi.

Zorunlu trafik sigortası ve kaskonun farklarından bahseden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Sigorta Danışmanı Ufuk Doğruyol, “Zorunlu trafik sigortası, adından da anlaşılacağı üzere her araç sahibinin aracına yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zorunlu trafik sigortası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz. Bu söylem, trafikteki her aracın kaskosu olduğu anlamını taşımaz. Kasko ise zorunlu trafik sigortasının içine almadığı pek çok teminatı sunan ve isteğe göre yapılan bir poliçe türüdür. Kasko, trafik sigortası gibi sadece karşı taraf hasarlarını değil, araçla ilgili her türlü hasarı karşılamakta, kaza sonucu maddi açıdan oluşabilecek büyük hasarların önüne geçilebilmektedir. Kasko sigortasında yer alan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı ile kaza sonucu karşı tarafa verilen zararları da kasko sigortanız ile ödeyebilirsiniz. Trafik sigortası karşı tarafa verilen hasarları karşılasa da belirli limitlerle sınırlıdır. Günümüzde de kaza sonucu hasar masraflarının çok yüksek çıktığınızı düşünürsek trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamada yetersiz kalabilir” dedi.

Kasko ile marka kaskonun farkı olduğunu ifade eden Doğruyol, “Marka kasko, Renault ve Dacia araçlara özel olarak yetkili servislerimizin tümümün geçerli olduğu ve orijinal yedek parça garantisinin olduğu kasko türüdür. Daha yüksek oranlarda teminat tutarı olmakta, onarım gibi durumlar daha hızlı yapılabilmektedir. Tüm hasarlar yetkili servis orijinal yedek parça garantisi ile standartlar çerçevesinde onarılır veya değiştirilmektedir. 1 yaşına kadar olan araçların pert olması durumunda ’0’ kilometre araç bedeli ödenmektedir. 1 yıl sonraki yenilemede avantajlı hasarsızlık koruma teminatı sağlamaktadır. Cam hasarı yılda 1 kere hasarsızlık indirimi bozulmadan yetkili servislerinde değiştirilerek, mini onarım hizmeti de yetkili servisimizde verilir. Kısacası elinizi cebinize attırmayan kasko olarak bilinmektedir. Hızlı onay alınabildiği gibi mini hasarların da onarımı kolaylıkla yapılabilmektedir” diye konuştu.