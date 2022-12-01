Aracına 200 TL antifriz koymaktan kaçanlara 30 bin TL masraf kapıda

Diyarbakır’da, motor uzmanları kış mevsimiyle birlikte araç kullanıcılarını uyardı. Motor uzmanı, 200 TL antifriz koymaktan kaçan sürücüleri 30 bin TL masraf beklediğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle ile birlikte araçlarda donma olayları da ortaya çıkmaya başlıyor. Kış bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 200 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçta farklı sorunların ortaya çıkması ile birlikte 30 bin lirayı bulan bir masrafla karşı karşıya kalabiliyor.

Yenişehir ilçesi 1’inci Sanayi Sitesi’nde motor mekanik uzmanı Muhsin Körfeci, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için zamanında yapması gerektiğini ifade etti. Körfeci, “Kışlık bakımlarını müşterilerimiz aksatmasın, havalar soğudu mu buz tutarak donar. Donduğu zaman aşırı bir masraf çıkartır. Zamanında periyodik bakımları yapılması gerekiyor. Donduktan sonra blok ve silindir kapaklarında çatlama olur. Zamanında yaptıklarında bakımlarını, kurtulmuş oluyorlar. Antifriz 200 TL, donduğu zaman 30 bin TL masrafı oluyor. Sadece kış aylarında değil, antifriz sürekli araçta olması gerekiyor. Yaz aylarında bile kullanıldığında motoru temiz tutar, hararet yapmasını engeller” dedi.