Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'

MOTORİN FİYATLARINA UFAK UFAK İNDİRİM GELMEYE BAŞLADI

Geçen hafta önce 1 lira 27 kuruş, daha sonra 80 kuruş daha zamlanan motorin fiyatında 1 TL dolayında indirim bekleniyor. İndirimin hafta başında yapılacağı belirtiliyor.

Kaynaklar petrolün ton fiyatında yaşanan belirgin düşüş sonrasında "Bugün gerek dolar gerekse de ürün fiyatında yukarı yönlü sert bir artış olmazsa motorinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 1 TL dolayında bir indirim hesaplanıyor" ifadelerini kullandı.