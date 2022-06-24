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Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Her geçen gün motorin fiyatlarına zam veya indirim haberi geliyor. Vatandaşlar artık motorin fiyatlarındaki son durumu takip ederek güne başlıyor. Edinilen son bilgilere göre motorin fiyatlarında bir indirim daha bekleniyor. İndirimin hafta başında yapılması belirtildi. Araç sahipleri bu durumdan memnun fakat motorin fiyatlarının daha da inmesi gerektiği kanaatinde. Brent petroldeki düşüş sonrasında sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 1 lira indirim bekleniyor.
Ekonomi 24.06.2022, 13:35 24.06.2022, 13:42
MOTORİN FİYATLARINA UFAK UFAK İNDİRİM GELMEYE BAŞLADI
Geçen hafta önce 1 lira 27 kuruş, daha sonra 80 kuruş daha zamlanan motorin fiyatında 1 TL dolayında indirim bekleniyor. İndirimin hafta başında yapılacağı belirtiliyor.
Kaynaklar petrolün ton fiyatında yaşanan belirgin düşüş sonrasında "Bugün gerek dolar gerekse de ürün fiyatında yukarı yönlü sert bir artış olmazsa motorinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 1 TL dolayında bir indirim hesaplanıyor" ifadelerini kullandı.