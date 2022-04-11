Araç sahiplerinin gözü aydın! Motorine indirim geliyor...

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL indirim olması bekleniyor.

Öte yandan Pazartesi ve Salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı.