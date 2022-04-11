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Araç sahiplerinin gözü aydın! Motorine indirim geliyor...
Akaryakıta gelen zamların ardından motorin fiyatlarında bu kez indirim olacağı belirtildi. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,04 TL indirim gelecek.
Ekonomi 11.04.2022, 12:17
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL indirim olması bekleniyor.
Öte yandan Pazartesi ve Salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı.