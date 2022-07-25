Araç sahiplerine müjde! 'Motorine indirim geliyor'
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Motorine 92 kuruş indirim geliyor.
PETROL YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
ABD ham petrolü 94 doları görürken, Brent petrol de 103 doların altını gördü.
İNDİRİM GELİYOR
26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG de bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL
ANKARA LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL
İZMİR LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL