Araç sahiplerine müjde! 'Motorine indirim geliyor'

PETROL YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

ABD ham petrolü 94 doları görürken, Brent petrol de 103 doların altını gördü.

İNDİRİM GELİYOR

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG de bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE: