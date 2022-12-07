Araç sahiplerine "kış bakımı" uyarısı

Gaziantep’te aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, oto tamir ustaları araç sahiplerini kışlık bakım konusunda uyardı.

Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 560 bine ulaştığı aştığı Gaziantep’te oto tamir uzmanları, kış mevsiminde bakımların ihmal edilmesi için araç sürücülerini uyardı. Uzmanlar, kışın da çok sık kullanılan araçlara havaların soğuması ile birlikte uygulanan işlemler, hem motorun ömrünü uzattığını hem de oluşabilecek masrafların önüne geçildiğini ifade etti. Gaziantep’te Aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini gösterdiğini hatırlatan tamir ustaları, araç sahiplerini kışlık bakımlarını ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu kaydeden uzmanlar, ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini ifade etti.

“300-400 liradan kaçıp 10 bin liradan olmayın”

Oto tamir ustaları, kışın toplamda bin TL’yi bulan kış bakımından kaçanların ileride 25 bin TL’ye ulaşan masraflarla karşı karşı kaldığını ifade etti. Yapılan bakımlarla ilgili bilgi veren Gaziantep Sanayi Sitesi motor ve mekanik ustalarından Mehmet Çamoğlu Karabulut ise, “8-9 yıldır bu işin içindeyim. Mekanik bölümüne bakıyorum. Gaziantep Şehitkamil Oto Sanayi Sitesi içinde hizmet vermekteyim. Araçların kışlık bakımı yapılır. Antifriz suyu, lastik bakımı, fren, dört teker bakımı yapılır. Eğer önceden önlem alınırsa geçen kış gibi mağdur olmaz kimseye. Bunun yanı sıra dört teker bakımı, antifriz şart, 10 bin bakım balata bakımı ve can güvenliği şart baya yoğunluğumuz var. Geçen kış antifriz koymayan sürücülerimiz üst kapak çatlatma, radyatör çatlatma donma gibi baya sıkıntı yaşadılar. Şu an herhangi bir problem yok. Bizde kışa hazırız, müşterilerimizin de kışa hazır olmasını istiyoruz. Müşterilerimize araç sahiplerine şunu anlatmak istiyoruz 300, 400 TL’lik kış bakımını aksatmak yerine yapsınlar 10 bin lira gibi bir para ödemek zorunda kalmasınlar” diye konuştu.