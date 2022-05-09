Araç sahipleri dikkat! Trafik cezalarına zam kapıda!

Önümüzdeki yıl için, vergilerde kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’ yüzde 120’ye kadar çıkabilir. Bu, trafik cezalarında da yüzde 120 zam anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranı, 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti.

Dünya’dan Alaattin Aktaş’ın aktardığına göre, oran, Yİ-ÜFE’nin (yurtiçi üretici fiyat endeksi) ekim sonundaki yıllık ortalama artışına göre otomatik olarak oluşuyor. Nisanda resmi üretici enflasyonu yüzde 121,82 olarak açıklanmıştı. Üretici enflasyonu artık hiç artmasa bile yıllık ortalama yüzde 96 olacak. Yani yeniden değerleme oranı da bu oranda olacak.

Aktaş, enflasyonda ‘duruşun’ mümkün olmadığını, yıllık ortalamanın yüzde 127’ye kadar ulaşabileceğini söyledi. Yasaya göre cumhurbaşkanının bu oranın bazı alanlarda farklı uygulanması konusunda yetkisi olsa da buna cezalar dâhil değil. Yani yeniden değerleme oranı hangi düzeyde oluştuysa trafik cezaları da o oranda artacak.

Ayrıca Aktaş, bu yıl geçerli olan cezaların 2023’te yüzde 115-120 arasında daha yüksek uygulanacağını öngörüyor.

Buna göre yaklaşık değişimler şöyle olabilir:

Kırmızı ışık kuralına uymamak 920-940 lira.

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak 920-940 lira.

Hatalı park etmek 425-435 lira.

Emniyet kemeri kullanmamak 425-435 lira.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak 920-940 lira

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI NE?

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir yeri olan ‘yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kâğıt bedelleri ile emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor. (dünya)