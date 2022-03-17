Araç sahipleri çıldırdı! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...

Brent petrol fiyatlarının gerilemeye başlamasıyla indirimler gelmeye başladı.

20 TL'lerin üstüne çıkan hem benzin hem de motorin fiyatları 3 günde üst üste gelen "kuruş kuruş" zamlarla geriledi.

Son olarak bugün (17 Mart 2022) itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

Bu son indirimle birlikte litre fiyatı son 3 günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düştü. Ancak indirime rağmen, yıllık fiyat artış oranı benzinde yüzde 150, motorinde yüzde 182 olacak.

Bu geceki indirimlerin ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,09 TL, Ankara’da 18,19 TL, İzmir’de 18,21 TL oldu. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18,66 TL, Ankara’da ve İzmir’de 18,77 TL oldu.

6 günde 6 zam!

Geçen hafta akaryakıta üst üste 6 kere zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 20,44 lira, İstanbul'da 20,35 lira, İzmir'de 20,46 lira olmuştu. Ayrıca, Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de 22,90 liraya olmuştu.