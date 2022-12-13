Araç kiralamada yeni yıl indirimi

Yeni yılı yurt dışında karşılayacaklar için indirimli araç kiralama seçenekleri sunuluyor.

2023’e sayılı günler kala araç kiralama platformu Yolcu360, 2022’yi 110 ülkede geçerli yıl sonu kampanyasıyla tamamlıyor. Platformdan yapılan duyuruya göre araç kiralamak isteyenler 5 Aralık - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapacakları tüm yurt dışı araç kiralamalarında yüzde 20 indirim şansına sahip oluyor.

Yurt dışı kiralamalarda geçerli olan indirimle araç kiralamak isteyen misafirler; Yolcu360.com web sitesi ve mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına GLOBAL20 kodunu yazarak kampanyadan faydalanabiliyor. Ayrıca, Yolcu360’ın Misafir Merkezi ekibi ile iletişime geçerek de kampanyaya dahil olabiliyorlar. Kampanya, 5 Aralık - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında devam edecek.

Dünya Kupası süresince Katar’a özel yüzde 50 indirim

Yolcu360,Dünya Kupası süresince Katar’daki kiralamalara kolaylık sağlıyor. Platformun kullanıcıları, 18 Aralık 2022 tarihine kadar Dünya Kupası’na özel Katar’da yüzde 50 indirim fırsatından yararlanıyor. Katar’da kullanacakları aracı kiralamak isteyen misafirler, platformun web sitesi ve mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına WORLDCUP22 kodunu yazarak veya0850 360 5 360 numaralıYolcu360 Misafir Merkezi ekibini arayarak kampanyadan faydalanabilecekler.