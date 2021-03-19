Araç kiralama sektörü toparlanıyor

Pandeminin bireylerde hijyen ve mesafe kaygısı oluşturmasıyla yolculuklarda araç kiralamaya seçeneğine başvuruluyor. Sektör temsilcileri, yaz aylarıyla beraber araç kiralamalarında artış bekliyor. Bazı şirketler ise yatırım planlamalarını devreye sokuyor.

Aşılama çalışmalarıyla yılın ikinci yarısından itibaren hareketlenmesi beklenen operasyonel araç kiralama sektöründe, ertelenen tatil planlarının gündeme alınacak olması, kiralamada yeni alternatifleri öne çıkaracak. Araç parkı ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarının son iki yılda 1 milyar TL’yi aştığını belirten araç kiralama şirketi üst yöneticisi Fırat Fidan, sektörün yeniden büyümeye geçeceği 2021’de kullanıcıları sürpriz dijital yatırımlar ile tanıştıracaklarını açıkladı.

“‘Toplu taşıma’ bireyleri, ‘verimlilik’ ise şirketleri araç kiralamaya yöneltiyor”

Fidan’ın verdiği bilgiye göre; kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara sebebiyet verdi ve kiralamada talep, yerli ve düşük segmentteki araçlara kaydı.

Günlük araç kiralama sektörünün yeni normalde bireylerin mobilite ihtiyaçlarına cevap vermede önemli bir rol oynadığını belirten Fidan, şöyle devam etti: “Hijyen ve mesafe kaygısı nedeniyle, şehir içi ulaşımda toplu taşımadan; şehirlerarası yolculuklarda ise uçak, tren ve otobüs yolculuklarından çekinen kullanıcıların bireysel ulaşımı tercih etmesi, araç kiralama sektöründe pandemi dönemi etkilerini bir miktar azalttı. Pandemide verimliliğe odaklanan işletmeler ise kaynaklarını araç satın almak yerine kendi ana faaliyet alanlarında değerlendirmeye yöneldi, dolayısıyla operasyonel kiralama bu dönemde anlam kazandı. İkinci el fiyatlarında ise Kasım ayına göre toplamda yüzde 15’lik bir düşüş yaşandı. Salgın etkileri azalırsa, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobile olan talepte de artış bekliyoruz.”

Yılın ikinci yarısı itibarıyla canlanması öngörülen turizm sektöründeki hareketin de kısa dönem araç kiralama sektörüne olumlu yansıyacağını aktaran Fidan, “Bu noktada geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz erken rezervasyonların yerini, daha çok tüketicilerin son dakika yaptığı tatil planları alabilir. Uçaktan inen ve toplu taşıma kullanmayı istemeyen yolcuların şehiriçi gezilerinde araç kiralamayı tercih edeceği, ofislere dönüşün yavaş yavaş başlamasıyla ise günlük araç kiralamalarında artış yaşanacağı düşünülebilir” dedi.

Yeni normalin tatil anlayışı ‘karavan kiralama’

Pandemi ile ertelenen tatil planlarının 2021 İlkbahar-Yaz sezonunu canlandıracağını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, tatil anlayışının pandemi döneminde değişmesiyle öne çıkan karavan kiralamanın şimdiden ilgi görmeye başladığını belirterek, “Mobilitenin artmaya başlamasıyla birlikte, karavan kiralama yeni normalin tatil yapma biçimi olarak öne çıkacak. Binek araç statüsünde, 2+1 konaklamaya uygun şekilde tasarlanan ve tüm köprü ve otoban geçiş izinlerine sahip 0 kilometre karavanlarımızı talebi öngörerek yeni teknolojilerle donattık. Yatırım sürecini sürdürdüğümüz Drivee Connected Car teknolojisi sayesinde ise yolculuk boyunca oluşan herhangi bir acil durumda tek bir tuşla müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilebiliyor. Aracınızın konumunu tespit edebilen Drivee teknolojisi, yardım çağıracak durumda olmadığınız zamanlarda da aracın kaza yaptığını müşteri hizmetlerimize bildiriyor ve olay yerine en hızlı şekilde çekici, ambulans gibi yardımlar gönderiliyor” şeklinde konuştu.