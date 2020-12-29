Arabası Olan Herkesi İlgilendiriyor... Uygulama yakında başlıyor...

Araç sahiplerini ilgilendiren çok kritik bir uyarı geldi. Kış döneminde meydana gelen trafik kazalarını önlemek, hem can kayıplarının önüne geçmek hem de maddi zararları engellemek adına zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmişti. ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kış lastiği uygulaması için belirlenen tarih açıklandı. Bu senede her sene olduğu gibi 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile yasa ile belirlenen araçlarda kış lastiği takmak zorunlu olacak. Yapılan denetimlerde kış lastiği olmadığı tespit edilen araçlara trafik cezası olarak para cezası kesilecek. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak olan denetimlerde sadece tarih aralığı dikkate alınacak. Yani o gün kar yağmamış olması ya da yollarda buz olmaması gibi gerekçelerle kış lastiği kullanılmaması gibi kriterler dikkate alınmayacak. 1 Aralık ile 1 Nisan 2020 tarihler arasında yapılan denetimlerde araçta kış lastiği takılı olmaması para cezası kesilmesine neden olacak.



