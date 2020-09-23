Araba yarışları dünyasında bir ödül de İTÜ Güneş Aracına

Avrupa Güneş Arabaları Yarışı’nda Zorlu Enerji’nin de desteklediği İTÜ GAE’nin B.O.W. aracı ‘En Mücadeleci Takım’ kupasını kaldırdı. 5 farklı ülkeden 9 farklı takımın yer aldığı mücadelede Türkiye’den sadece B.O.W. aracının yer aldığı belirtildi.

Otomobil yarışları dünyasında Türkiye adına her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, bir olumlu haber de güneş enerjili araçların mücadele ettiği Avrupa Güneş Arabaları Yarışı’ndan (24 hours iLumen European Solar Challenge - ESC) geldi. 5 farklı ülkeden 9 farklı katılımcının yer aldığı mücadelede Zorlu Enerji’nin de desteklediği İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE) çeşitli başarılar elde etti. Belçika’da düzenlenen yarışta AB dışından katılan tek takım olan İTÜ Güneş Arabası Ekibi, En Hızlı tur Etabını 3’üncü, Dinamik Parkur Etabını 5’inci ve En Fazla Tur Dönme Etabını ise 8’inci ve genel sıralamayı ise 7’ncisırada tamamladı. Takım, bu çabalarıyla ‘En Mücadeleci Takım’ kupasını kazandı.

Yaklaşık 40 mühendis adayının emeği bulunan İTÜ GAE’nin B.O.W. (Bees on Wheels) adını verdiği 1.8 kW motor gücündeki arabasının maksimum hızı saatte 140 kilometre olarak açıklanırken araç toplamda 170 kilogram ağırlığa sahip. B.O.W.’un akü kapasitesinin ise 6.1 kWh olduğu belirtildi. 2016 yılında tasarımına başlanan ve yaklaşık 1 yıllık üretim sürecinin ardından 2017 yılında tamamlanan B.O.W., bugüne kadar WSC (World Solar Challenge) ve ESC gibi çeşitli uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil etti.