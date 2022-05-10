Araba fiyatına spor ayakkabı mı olur demeyin! O da oldu...

Dünyaca bilinen spor giyim markalarının ürünlerini 14 farklı ülkede 32 farklı firmaya pazarlayan Batu Spor, yeni ofisini Kağıthane’de hizmete aldı. 2012 yılında Giresun’da faaliyetlerine başlayan firma yenilenmiş ofisinde, tanınmış spor giyim markalarının ürünlerini müşterilerine sunacak. Firma, tanınan markaların ayakkabılarının üretimini Türkiye’de yapmak için de girişimlerini sürdürüyor.

Altın aksesuarlı, timsah derisinden üretilen ayakkabının fiyatı 30 bin Euro

Showroom’unda son moda spor ürünlerinin yanı sıra özel seri spor ayakkabılar da satılıyor. Dünyaca ünlü tanınan markalardan birinin ürettiği dünyada 9 adet bulunan özel seri ayakkabı da showroom’da dikkat çekiyor. Üretiminde ağırlıklı olarak altın ve timsah derisi kullanılan ayakkabı 30 bin eurodan alıcısını bekliyor. Bunların yanında özel seri olarak sayılı üretilen ünlü markaların ayakkabıları da Batu Spor’un showroom’unda bulunuyor.

Özel seri olarak üretilen değeri yaklaşık 480 bin TL olan ayakkabıyla ilgili bilgi veren Batu Spor Malzemeleri Kurucusu Sercan Köse, "Ayakkabı timsah derisinden yapıldı ve dünyada dokuz adet bulunuyor. Sarı bölümlerinin tamamı saf altından yapıldı. Ayakkabının üstünde 26,7 gram saf altın bulunuyor. Ayakkabının fiyatı 30 bin Euro. 4-5 firma aracılığı ile ayakkabı istendi. Ayakkabıyı isteyenlerin 3’ü Türkiye’den 1’i Almanya’dan. Bu ayakkabı aslında koleksiyonluk bir ürün" dedi.

Firma olarak hedeflerinden de bahseden Köse, ‘’Almanya, Amerika ve Dubai gibi merkezi ülkelere ürün dağıtıyoruz. Avrupa ve Amerika’da yıllık satış ciromuz 100 milyon doların üzerinde. Dubai’deki satış öngörümüz ise 175 milyon Euro’ydu, bunu geçen sene başardık. Türkiye’nin her alandaki avantajlarını kullanmak istiyoruz. Türkiye lojistik, hammadde üretimi, tekstil gibi konjektürel anlamda çok önemli bir ülke. Ünlü markaların ürünlerini Türkiye’de fabrika açıp üretmek istiyoruz. Bunun için girişimlerimizi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.