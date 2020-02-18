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Apple koronavirüs nedeniyle hedeflerini tutturamayacak

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

Apple koronavirüs nedeniyle hedeflerini tutturamayacak

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

18 Şubat 2020 Salı 09:53
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Apple koronavirüs nedeniyle hedeflerini tutturamayacak

Apple Inc., işlerin yavaşlaması ve düşük akıllı telefon talebi dolayısıyla Mart çeyreğinde ciro hedefine ulaşmayı beklemediğini duyurdu. Bu durum, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgının dünyanın en değerli şirketlerinden bir olan Apple üzerinde tahmin edilenden daha fazla olumsuz etkisinin olduğunu gösteriyor.

Şirket, cirosunun büyük kısmını sağladığı iPhone ürününün, üretimin beklenenden daha fazla yavaşlamasından dolayı meydana gelen sorunlar nedeniyle kısıtlı kaldığını kaydetti. Apple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Faaliyet tüm ülkede (Çin) tekrar başlıyor, ancak normal koşullara dönüş beklediğimizden daha yavaş oluyor" dedi. Açıklamada, buna ek olarak, iPhone'lara yönelik talebin, Çin'deki mağazaların kapalı olması veya kısıtlı çalışma saatleri ve azalan müşterilerinde dolayı gerilediği vurgulandı.

Apple, Mart ayının sonunda bitecek ikinci çeyrekte (mali yıl 2. çeyrek) 63 milyar dolar ila 67 milyar dolar arasında ciro elde edeceği tahmininde bulunmuştu. Analistler, Bloomberg'in derlediği verilere göre, ortalama 65.23 milyar dolar ciro tahmininde bulundu. Şirket Ocak ayında bu hedefi duyurduğunda, fabrikaların 10 Şubat'tan itibaren faaliyete geçmesini bekliyordu. Ancak bu süreç, fabrika işçilerinin ve imalatçı ortakların Çin'de 1,800 civarında kişinin hayatına mal olan ve hızlı bir şekilde yayılan virüsün kontrol altına alınmasını beklemeleri ile birlikte oldukça yavaş ilerliyor.

ABD endeks vadeli kontratları, Apple'ın bu açıklaması ile virüs dolayısıyla şirket karlarına ve ekonomik büyümeye yönelik endişelerin daha da artmasına neden olmasının ardından geriledi. Apple tedarikçileri TDK Corp. ve Murata Manufacturing Co. Asya işlemlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Uzun zamandır Apple'ı analiz eden ve Loup Ventures'ın kurucularından Gene Munster, "Bu Çin'de olmanın getirdiği iki ucu keskin bıçak durumu" dedi ve "Apple Çin'de varlığı bulunan yegane büyük şirket. Bu nedenle, son 10 senedir şirketin başarısının büyük kısmının geldiği yerin sıkıntısını çekiyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Apple, ürünlerinin ve hizmetlerinin önemli kısmını Çin'de sağlayan yegane büyük ABD teknoloji devi konumunda. Facebook Inc., Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., Amazon.com Inc. ve Netflix Inc. ya Çin'de kısıtlı faaliyet gösteriyor ya da bu ülkede bulunmuyor.

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