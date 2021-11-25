Apple'dan sonra Samsung da satışları kapattı!

Yalnızca mağazalarından satışa devam eden Apple’da da tüm diğer teknoloji markalarında olduğu gibi stokların tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

İki gün boyunca online’da satışların kapalı kalacağı belirtilirken, yeni gelecek stok ile birlikte kur farkının da yansıtılacağı ifade diliyor.

Samsung da Türkiye'de üst segment telefon modellerinde online satış kanalını kapattı.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, son dönemde stokları çok azalan sektörde kurdaki rekor dalgalanmayla tedarikin zora girdiğini söyledi.

Tedarikin aksamasının özellikle üst ve orta segmentte stok sorunu yaratacağını belirten Turnacı, yeni stokların ise zamlı olacağını kaydetti. Turnacı, bu durumda tüketicilerin merdiven altına yöneleceğini bunun da klon telefon sayısını artıracağını ekledi.