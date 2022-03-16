Antep fıstıkları ormanla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın Demirci ve Selendi ilçelerinde uzun süredir yürüttüğü ve orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaçlayan gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Selendi ilçesinde ağırlıklı olarak yürütülen projeler meyvesini de vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Selendi’nin Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallelerinde gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğinde, Adıyaman’dan gelen 1 yaşındaki 5 bin adet Antep fıstığını toprakla buluşturmaya başladı.

Ormanda 5 bin fidan dikilecek

Selendi ormanlarında var olan bir potansiyelin öncelikle olarak ormanlarla iç içe yaşayan orman köylüsünün faydalanması ve yeni bir gelir kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini söyleyen Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, “Badem, ceviz, çamfıstığı, keçiboynuzu, sakız gibi gelir getirici ağaçlandırmalara destek verdiğimiz gibi aşılı melengiç aşılama çalışmalarına destek veriyoruz. Orman alanını değil ama alanın üzerindeki ağaçları köylünün aşılayıp fıstık yetiştirmesi için sertifika veriyoruz. Biz buna koruma kullanma dengesi diyoruz. Selendi ilçesinde Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallerinde toplamda 136 hektarlık alanda 14 bin melengiç ağacına Antep fıstığı aşılaması yapılarak orman köylüsünün faydasına sertifikasıyla birlikte sunduk. Bugün de burada Adıyaman’dan gelen 1 yaşında 5 bin adet Antep fıstıkları fidanları toprakla buluşturulmaya başlandı. İlk olarak bugün 100 adet fidanı sembolik olarak buluşturduk, önümüzdeki 21 Mart Orman Haftası içinde geriye kalan binlerce Antep fıstığı fidanı da toprakla buluşturulacak. 2021 yılında toplam 136 hektar sahada melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşılama çalışmaları tamamlanan Çortak, Yağcı ve Çanşa mahallelerinde 8 metre ve daha fazla aralıklarda olan fertlerin arasına ekskavatör ile çukur açılarak Antep fıstıkları dikildi" dedi.

Kitaplı teşekkür

Fidan dikimi sonrası Çortak Mahallesi sakinlerinden ve gelir getirici tür sertifikası sahibi Selim Kurt, İşletme Müdürü Tayfun Doğan ve teknik heyetine kitap hediye ederek orman köylüsüne vermiş oldukları destek ve katkılar için teşekkür etti.