Antalyalı çiftçilerin domatese olan talebi yüzde 30 arttı

Antalyalı çiftçiler, örtü altında domatese geçen yıla oranla yüzde 30 daha fazla rağbet gösterdi. Domatesin “kışın 50 TL olacak” sözlerine de itiraz eden üreticiler, “Bu açıklamaları kimler yapıyor onları da bilmiyoruz. Biz de seracılık yapıyoruz. Burada böyle bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir” dedi.

Türkiye’nin en büyük örtü altı tarım alanına sahip Antalya’da, çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları başladı. Havaların serinlemesi ile birlikte domates, biber, patlıcan gibi fidanlar toprakla buluştu. Antalya toptancı haline gelen ürünler ise yayla kesimi olarak adlandırılan rakımı yüksek kesimlerden geliyor. Kış aylarında olduğu gibi bu aylarda da hale gelen ürünün başını yine domates çekti. Yaklaşık 49 yıldır onlarca dönüm alanda hem üretim hem de ticaret yapan İsmail Erten ise domatesin kış aylarında 50 TL olacak söylemlerine itiraz etti. Söylentileri galeyan olarak nitelendiren Erten, “Ben 40 yıldır örtü altında üreticilik yapan bir çiftçiyim. Yeni sezon ürünlerimiz, 15 Ağustos tarihinde başlanarak dikime devam edilmektedir. Her türlü şartlara rağmen tüketicilerimizin yokluk çekmeyeceği şekilde tüm seralarımızı dikiyoruz. Domates başta olmak üzere biber, patlıcan gibi ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir”

Dikilen ürün miktarında bir azalma olmadığını belirten Erten, “Aksine fazlalık var. Bu yıl domatese olan talep yüzde 30 daha fazla. Kışlık dikimlerimiz geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla bulunuyor. Bu da tüketicilerimizin bir ürünü normal fiyata tüketmesi anlamına gelir. Domates 50 TL olacak gibi açıklamalar var. Bu açıklamaları kimler yapıyor onları da bilmiyoruz. Biz de seracılık yapıyoruz. Burada böyle bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir. Böyle açıklama olursa hem üreticimizin hem de tüketicimizin kafası karışır” sözlerine yer verdi.

“Hiçbir şekilde üretimde eksilme ve ürün kıtlığı yoktur”

Kışın domatesin fiyatının 10-15 TL uygun olduğunu belirten Erten, “Biz ürettiğimizin karşılığını alalım. Tüketicilerimiz de normal fiyata tüketsin. Hiçbir şekilde üretimde eksilme ve ürün kıtlığı yoktur. Dolayısı ile üretime devam ediyoruz. Buradan 93 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu ülkedeki vatandaşlar da korkmasın, biz onlara da dünyaya da yetecek üretim yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hem içeriye hem dışarıya yetecek ürünümüz var”

Hal fiyatları hakkında da bilgi veren Erten, “Domates 6 TL, tarla domatesi 5 TL, salatalık 3 TL, silor 4-5 TL, kabak 3.5 TL. Temmuz ayından sonra çiftçilerimiz yayla kesimlerinde üretim yapıyorlar. Üreticimizin bu ürünleri, otellerde kalan turistler tarafından tüketiliyor. Sadece sebze değil bunun meyvesi de var. Avrupa’ya nasıl yolluyorsak otellerimize de aynı şekilde yolluyoruz. Hem içeriye hem dışarıya yetecek ürünümüz var. Rusya’ya ihracatımız hızla devam ediyor. Ukrayna’nın belli kesimlerine gidiyor. Şu anda hale en çok giren ürün yüzde 70 ile domatestir” dedi.