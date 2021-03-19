banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar

Antalya’da yılın ilk muz hasadı

Manavgat’ta bulunan muz seralarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Manavgat’ta 15 bin dönümün üzerinde örtü altı muz üretimi yapıldığını belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’ın Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 15’ini karşıladığını söyledi.

Ekonomi 19.03.2021, 10:51
2
Antalya’da yılın ilk muz hasadı

Manavgat’ta bulunan muz seralarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Manavgat’ta 15 bin dönümün üzerinde örtü altı muz üretimi yapıldığını belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’ın Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 15’ini karşıladığını söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Karacalar Mahallesinde Ozan Gündüz’e ait 27 dönüm kapalı alanı bulunan muz serasında ilk hasat gerçekleştirildi. Hasat sırasında Manavgat’ta birçok muz serasında danışmanlık görevini de üstlenen Ziraat Mühendisi Süleyman Kısa da hazır bulundu. 27 dönüm kapalı alanda 4 bin 500 fidanları olduğunu belirten muz üreticisi Ozan Gündüz, “İlk yılımızda her ağaçtan 30 kilo muz aldık. Fiyatlar 7,20-7,50 bandında değişiyor” diye konuştu.

“İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz”

Manavgat’ta muz üretimi konusunda bilgi veren Ziraat Mühendisi Süleyman Kısa, Manavgat’ta muz üretiminin yaklaşık 10 yıl önce 1-2 üreticinin eski klasik seralarda deneme üretimiyle başladığını belirterek “Gelinen noktada çok ciddi bir yol kat edildi. Çok da başarılı bir üretim var. İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı görüyorum, çevre açısından plansız bir yapılaşma var. Manavgat’ın aynı zamanda turizm kenti olması anlamında görüntüyü bozacak şekilde yapılaşma olduğu için bunu biraz daha planlı bir kuruluma yönelmesi lazım. Bunun yerel yönetim, tarım bakanlığı veya turizm bakanlığıyla işbirliği içinde biraz daha planlı yapılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

“İthal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün”

Manavgat muzunun kendine has özellikleriyle diğer bölgelerin muzlarından bir adım önde olduğuna dikkat çeken Kısa, “Manavgat muzu parmak yapısı, kalitesiyle ithal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün. Her yönüyle çok daha kaliteli. Raf ömrüyle geldi son zamanlarda, inşallah o raf ömrünü de ürünü iyi beslemeyle iyi iklimlemeyle aşacağımızı düşünüyorum. Kalite ve sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok” şeklinde konuştu.

“Çok muza uygun olmayan toprak ve arazilerde sera kurulumu yapılıyor”

Manavgat’ta muz üreticilerinin en büyük sorununun altyapı ve sera kurulumu olduğunu, üreticilerin genelde maliyete bakarak sera kurulumu yaptığını belirten Kısa, “İklimlemesi yetersiz çok sera var, yan yana yapılan 2 serada bazen 6 derece gibi ısı farkı olduğunu görüyoruz. Bu tamamen sera kurulumuyla ilgili. Bunun en büyük zorluğunu teknik olan arkadaşlar olarak biz çekiyoruz. Çünkü sonuçta başarısızlığa götürüyor. Üretici de kullanılan ilaç ve gübre gibi konulardan olduğunu düşünüp, ziraat mühendisleri veya bakıcılara suç buluyor. En büyük sorunlardan birisi bu. İkincisi de alt yapı sorunu. Manavgat toprakları oldukça ağır, killi ve kireçli. Çok muza uygun olmayan toprak ve arazilerde sera kurulumu yapılıyor. Bunun drenaj başta olmak üzere dikim şekliyle bunların önüne geçilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerekir”

Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerektiğini söyleyen Süleyman Kısa, “Manavgat’ta muz konusunda yeterli çalıştıracak bilgiye sahip kalifiye eleman yok. Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerekir. Bunu sanayi odası yapabilir, ziraat odası yapabilir, belli kurslar açılabilir. En azında bu serada bir fidan ayar işi yapıyoruz şimdi eline daldızı alan seraya giriyor. Bu fidan ayarı demek değildir, bu işin ustaları var. Bir yıl sonra üretimin başarılı olması için her şeyden önce daha önce saydıklarımızın üzerine iyi bir fidan bırakma, kaliteli bir fidan bırakma gerekir” dedi.

“Hasadımız yavaş yavaş 1 ay öncesinden başladı”

Muz üreticisi Ozan Gündüz, 2021 muz hasadının Manavgat için başladığını belirterek “Buradan tüm üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diyoruz. Seramızda 2020 yılının 5 Mayıs tarihinde muz dikimini gerçekleştirdik. 1 yıllık süremiz dolmak üzere hasadımız da yavaş yavaş 1 ay öncesinden başladı. Şimdi devam ediyoruz. Olgunlaşan muzların şekillerine, muzun artık besleyemeyecek duruma gelmesini ardından kesiliyor ve tüccarlar tarafından toplanıyor. Bu yıl ilk yılımız olması, muzun kök gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle şu an dallarımızın kilosu 30-32 civarında. İleriki yıllarda köklerin daha da gelişmesiyle daha fazla kilolar bekliyoruz. Seramızda 4 bin 500 fidemiz var. Yaklaşık 30 kilodan hesap edeceğiz, bin 350 ton civarında bir ürün bekliyoruz. Fiyatlarda fena değil, yüzümüzü güldürüyor, öyle söyleyeyim. Fiyatlar 7,20-7,50 bandında, daha da yükseleceği söyleniyor ama bakalım piyasa koşulları. Fiyatların yükselmesi için iklim ve her şey etken” dedi.

“Türkiye’nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini artık tek başına Manavgat üretiyor”

Tarımın artık yatırım yapılabilir bir sektör haline dönüştüğünü belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, “Manavgat’ta 2014 yılında 21 dönümle başlayan örtü altı muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümü aşmış durumda. Buda şunu gösteriyor, Türkiye’nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini artık tek başına Manavgat üretiyor. Muzda 200 milyon dolarlık ithalat var, biz bu 200 milyon dolarlık ithalatı azaltarak ülkemizin cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlamış olduk” şeklinde konuştu.

“Manavgat muzu tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı”

Boztaş, konuşmalarına şöyle devam etti: "Hükümetin verdiği destekler ve gümrük vergisiyle yerli üreticinin korunması var. Muzda olan başarının diğer tarım ürünlerine de örnek teşkil edilerek diğer ürünlerde de aynı yöntemin uygulanmasını talep ediyoruz. Yani biz yurt dışındaki bir üreticiyle aynı şartlarda olduğumuz zaman ithalata gerek duymadan muz üretiminde olduğu gibi diğer tarım ürünlerinde de daha kaliteli olarak bunu yapabilecek noktadayız. Muzda bunun bir örneği oldu. Manavgat muzu tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı."
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20