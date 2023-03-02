Antalya’da turizmde tüm zamanların en iyi şubat ayı gerçekleşti

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’yı 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 oldu. Bu rakam, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılındaki turizm verilerindeki artış 2023 yılında da devam ediyor. 2022 yılını 13,5 milyona yakın turistle kapatan Antalya, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya; turizm noktasında 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da bu rakam 296 bin 344, 2020’de 387 bin 598, 2021 yılında ise 98 bin 150 olarak gerçekleşti.

"En iyi şubat ayına imza atıldı"

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da yükselen turizm grafiği tüm hızıyla devam ediyor. En iyi ocak ayından sonra en iyi şubat ayına da imza atılan Antalya’da; 1 Şubat-28 Şubat tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 230 bin 635 kişi olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en iyi şubat ayına da imza atılmış oldu.

Antalya’yı 2022 yılının 1 Şubat-28 Şubat tarihleri arasında hava yoluyla 150 bin 386 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 230 bin 635 olarak gerçekleşti. Artış ise yüzde 53 oldu. 1 Ocak-28 Şubat tarihlerine bakıldığında ise; Antalya’yı 2022 yılının 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında hava yoluyla 288 bin 990 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 450 bin 283 olarak gerçekleşti. Artış ise yüzde 56 oldu.

"İlk 3 değişmedi"

2023 yılında da Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralaması değişmedi. 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 132 bin 74 ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 79 bin 797 turistle Almanya, sonra da 40 bin 10 turistle İngiltere takip etti. İki aylık dönemde hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika oldu.