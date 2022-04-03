banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

Antalya’da sanayiciden TL-ruble takasına destek

TL-ruble takasının turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip olduğunu belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, savaşın şiddetini artırması halinde turizm bölgeleri için özel önlemler alınması gerektiğini, yapılacak en önemli şeyin ise ‘destek’ kelimesinin ‘yatırım’ kelimesi ile değiştirilmesi olduğunu söyledi.

Ekonomi 03.04.2022, 13:25
Antalya’da sanayiciden TL-ruble takasına destek

TL-ruble takasının turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip olduğunu belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, savaşın şiddetini artırması halinde turizm bölgeleri için özel önlemler alınması gerektiğini, yapılacak en önemli şeyin ise ‘destek’ kelimesinin ‘yatırım’ kelimesi ile değiştirilmesi olduğunu söyledi.

Pandeminin gölgesinde geçen 2021 turizm sezonunda elde edilen üstün başarı 2022 yılına dair beklentilerin artmasına neden olurken, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal turizmde kartların yeniden karılmasına neden oldu. Turizm sektöründeki kaybı en aza indirmek için çarelerin arandığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizm hareketlerinde milli para birimlerinin kullanılması teklifi, sektöre ve tatile çıkmak isteyen Ruslara yeni bir kapı araladı. İki ülkenin turizm temsilcileri TL-ruble adımının turizm hareketlerinde kolaylaştırıcı bir etki oluşturacağını belirtirken, büyük oranda turizm tedarikçisi konumunda olan Antalya sanayi sektöründen de TL-ruble adımına destek geldi.

“Hayati öneme sahip”

AOS Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği karşılıklı turizm hareketlerinde milli para birimlerinin kullanılması teklifine tüm kurum ve kuruluşların gereken desteği vermesi gerektiğini söyledi. Devletin ilgili kurumlarının konuyla ilgili teknik altyapıyı oluşturmak için ivedi bir biçimde aksiyon almasının 2022 sezonuna pozitif katkı sunacağını belirten Bahar, “Merkez Bankası’nın arabuluculuk görevini üstlenmesi, bir Rus yatırım şirketi olan Deniz Bank’ın sağlayacağı katma değerin doğru bir şekilde kullanılması, turizmdeki mağduriyetlerin gerçekleşmeden önlenmesinde atılacak önemli adımlardır. TL-ruble takası turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip bir konudur” dedi.

“Antalya’nın yeni bir soruna takati yok”

Bu üç sektörde olabilecek kötü senaryolar için de hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Savaşın iyi senaryosu olmaz, nereden bakarsanız bakın savaş kötü ve insanlık dışı bir şeydir. Ekonomik açıdan kötü senaryodan kastımız, savaşın şiddetini artırarak devam etmesi halinde Antalya ekonomisinde yaşanacak olumsuzluklardır. Pandemi döneminde yüzde 25 oranında küçülen Antalya ekonomisinin savaş gibi bir felaket ile sınanacak takatinin olmadığı herkes tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir. Kent ekonomisindeki daralmaya, enflasyon ve emtia fiyat artışları eklendiğinde Antalya’nın savaşın neden olacağı yıkıma da göğüs gerebileceği beklentisi ümitsiz bir hayalden başka bir şey olmayacaktır” diye konuştu.

“Destek değil yatırım”

Böyle bir durumda başta Antalya olmak üzere turizm şehirlerine terzi işi çözümler ile yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen Bahar, “Çorum ya da Iğdır, Rusya-Ukrayna savaşından Antalya ile aynı oranda etkilenmeyeceğine göre soruna makro değil, mikro çözümler ile yaklaşmak, daha somut ve doğru sonuçlara neden olacaktır. Yapılması gereken en önemli şey ‘destek’ kelimesinin ‘yatırım’ kelimesi ile değiştirilmesidir. Çünkü bizim şirketlerimizin destekten çok yatırıma ihtiyacı vardır. Enflasyon ve emtia fiyatlarının üç kat arttığı bir ortamda şirketlerimiz, aynı miktarda üretim yapıp, TL bazında 4 kata varan cirolar sağlamaya başladı. Bu pencereden bakarsanız şirketlerimizin yatırıma ihtiyaç duyduğu daha iyi anlaşılacaktır. Turizmde de durum böyledir. Turizm firmalarımızın bilançoları bozuk değildir, sadece bir doğruya ihtiyaçları vardır. O nedenle ben artık çözümün adının destek değil, turizm bölgeleri ve şirketlerimiz için yatırım olarak değiştirilmesini ve gerekli adımların geç kalınmadan atılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 31 41
14. Kasımpaşa 31 39
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 28 34
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 28 31
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
az bulutlu