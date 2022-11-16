Antalya’da kuyumculardan yatırımcıları harekete geçirecek altın tahmini

Antalya’da kuyumcular, son 10 günde ciddi bir artışa geçen altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte bin 500-bin 600 TL olabileceği uyarısında bulundu. Kuyumcu Altan Ünverdi, “Döviz değil her zaman altın kazandırır, durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Altının fiyatı arttıkça sahte altın bozdurmaya teşebbüs eden birçok insan oluyor” dedi.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, Antalya’da kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, vatandaşların daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. Altının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcıların ise zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular şüphe duydukları altınları mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Antalyalı kuyumcuların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise altının gramının bin 500-bin 600 TL olması yönünde.

“Altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz”

Antalya’da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor. Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manavı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir” dedi.

“Altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor”

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yıl da aynı yükselişi devam ettirecektir. Genelde dostlarımıza, arkadaşlarımıza altın düşükken biz arar almasını söyleriz. Ama altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda. Bu zamanda telefonlarımız hiç susmuyor” dedi.

“Mihenk taşında sahte olduğunu ya da düşük ayarlı olduğunu görüyoruz”

Altının yükselmesi ile sahte altın bozdurmak isteyenlerin de olduğunu belirten Ünverdi, “Bu tür şeylere teşebbüs eden birçok insan oluyor ama biz test edince bunu görüyoruz. Biz ilk olarak müşterinin gelişinden niyetini anlayabiliyoruz. İlk girdiğinde sahte altın ya da ayarı düşük altın verecek olan davranışlarından kendini belli ediyor. Onun dışında mihenk taşında test ettiğimizde sahte olduğunu ya da düşük ayarlı olduğunu görüyoruz. Kararsız kalırsak keseriz. Bunu anlamak zor değil. Bir de asit suyu var. 8-14-18-22 ayar asit var. 14 ayar dediğinde 14 ayar asit suyu ile test ediyoruz. Ayarı doğru ise alıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve 1 gram alıyorlar”

Altın fiyatlarının artması ile vatandaşın tercihinin de değiştiğini belirten Ünverdi, “Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve 1 gram alıyorlar. Bütçelerine uygun alıyorlar. Biraz bütçesi iyi olan çeyrek alıyor. Yatırım için de cumhuriyet ve bilezik alıyorlar. Bileziğe olan talep devam ediyor ama kollarda bilezik 10-12 tane bilezik varken, bu 3 taneye düştü” ifadelerine yer verdi.

“Şu anda daha çok vatandaşlarımız almaya geliyorlar”

Altının daha da yükselmesini beklediklerini belirten kuyumcu Necmettin Kahraman ise, “Şu anda daha çok yatırım aracı olarak has altın alıyorlar. Daha sonra çeyrek, yarım ve gram altın alıyorlar. Şu anda daha çok vatandaşlarımız almaya geliyor. Vatandaşımız yükseldiği zaman daha çok alıyor. Altın kısa vadeli alınmaz, uzun vadeli alınması gerekir. Düğünlerde eskiden bilezik alırlardı, yarım çeyrek ve grama döndü” dedi.

“Fırsat buldukça almaya çalıyorum”

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Nilgün Demirsoy, “Ben daha çok gümüşe talep gösteriyorum. Altın çok pahalandı. Gümüşü kullanma amaçlı alıyorum daha çok, uygun geliyor. Altının daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

Altın fiyatlarının dolar endeksli olarak yükseldiğini söyleyen Bünyamin Tosun ise, “Fırsat buldukça almaya çalıyorum. Eskisi gibi alamıyoruz. Çeyrek ve yarım altın alıyorum. Bütün almak nasip olmuyor. Altın hep bir yükselişte bulunuyor. Altın yastık altı en güvenilir yatırım aracıdır” ifadelerine yer verdi.