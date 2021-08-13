Antalya’da konut satışında temmuz ayında düşüş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı konut satışına ilişkin ipotekli konut satışında yaşanan yüzde 84’lük düşüşe vurgu yaparak, “Kredili konut satışı adeta durma noktasına geldi. Faizlerdeki yüksek seyir sektör için önemli bir daralma riski oluşturuyor” dedi.

Başkan Çetin, verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetin, TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerine göre temmuz ayında 107 bin 785, ocak-temmuz döneminde ise 660 bin 595 konut satışı gerçekleştirildiğini kaydederek, "Böylece Türkiye genelinde temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 22,7 düşüş yaşanmıştır. Batı Akdeniz Bölgesi illerine baktığımızda Antalya’da temmuz ayında 4 bin 894, Isparta’da 574, Burdur’da ise 234 konut satışı gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre geçen yılın aynı ayına göre göre Antalya’da yüzde 40,4, Burdur’da yüzde 57,6, Isparta’da ise yüzde 47, ocak-temmuz dönemine göre ise sırasıyla yüzde 21,9, yüzde 33 ve yüzde 26,1 düşüş kaydedilmiştir" diye konuştu.

Çetin, Antalya’nın toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer aldığına dikkat çekti.

"Kredili satış durma noktasında"

Yaşanan bu düşüşte yüksek konut faizi oranlarının etkisi ile ipotekli satışlardaki dramatik azalmanın payının olduğunu dile getiren Davut Çetin, "Halkın gelir artışının enflasyonun altında kalması konut alım gücünü de önemli ölçüde düşürmüştür. Nitekim verilere baktığımızda temmuz ayında Türkiye genelinde ipotekli satışlarda yüzde 84,3, Antalya’da ise yüzde 78,6’lık düşüşler görmekteyiz. Antalya genelinde temmuz ayında 809 adet ipotekli konut satışı gerçekleştirilirken, bu sayı toplam konut satışları içerisinde yüzde 16’lık bir paya sahiptir. Kredili konut satışı adeta durma noktasına gelmiştir. Konut faizlerindeki yüksek seyir, vatandaşın ev sahibi olma hayallerini ertelemesine neden olurken sektör için de önemli bir daralma riski oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

"Yabancıya konut satışında temmuz rekoru"

Yabancıya konut satışında yeni rekorların kırılmaya devam ettiğini kaydeden Çetin, "Türkiye genelinde 4 bin 495, Antalya’da ise 931 ile temmuz ayı rekoru kırıldığını görüyoruz. Yabancıya konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 64, Antalya’da ise yüzde 51,4 artmıştır. Antalya, İstanbul’un ardından yabancıya en çok satışın yapıldığı il olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Bu veriler temmuz ayında Antalya’da satılan konutların yüzde 19’unun, kabaca her 5 konuttan birisinin yabancıya satıldığını söylüyor. Ülkemizin turizm merkezi olan Antalya, yabancıya konut satışında da cazibe unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.