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Antalya’da ilk kuşkonmaz hasatını gerçekleştiren kadın, çiftçi Avrupa ülkelerine satışlara başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu Aslı Aksoy, pazarlama ve satış departmanlarındaki kurumsal işini bırakarak, 7 sene önce kuşkonmaz üretimine başladı. Antalya’nın en büyük kuşkonmaz üreticisi olarak 210 dekar alanın 140 dekarında ilk hasadını gerçekleştiren kadın çiftçi Avrupa ülkelerine satışlara başladı.

Ekonomi 16.04.2022, 13:01
Antalya’da ilk kuşkonmaz hasatını gerçekleştiren kadın, çiftçi Avrupa ülkelerine satışlara başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu Aslı Aksoy, pazarlama ve satış departmanlarındaki kurumsal işini bırakarak, 7 sene önce kuşkonmaz üretimine başladı. Antalya’nın en büyük kuşkonmaz üreticisi olarak 210 dekar alanın 140 dekarında ilk hasadını gerçekleştiren kadın çiftçi Avrupa ülkelerine satışlara başladı.

En büyük hayalinin kadın emeğini toprakla buluşturmak olduğunu belirten Aslı Aksoy, "Hep aklımda bir gün toprakla bir araya gelerek kadın emeğini de işin içerisine katarak, bir üretim modeli hayalimdi. Bir gün kuşkonmazla tanışınca ’Gerçekten bu hayallerime bir adım atabilir miyim?’ sorusunun yanıtını buldum. Şu anda 250 dekar üretim alanlarımızda taze ve yerli kuşkonmaz üretiyoruz” dedi.

Toprağı çok iyi tanıyan kadınlarla çalıştığını kaydeden Aslı Aksoy, “Çiftçi olmak için iyi bir eğitim şart. Çünkü tarımsal üretim içerisinde yaşam tarzı, emek ve tutku var. Ciddi anlamda katma değer sağlayacağınız fikirleri geliştirebildiğiniz bir takım tecrübe ve eğitimlerinde bir araya gelmesiyle güzel işler yapılabiliyor. Bunun için toprağı çok iyi tanıyan kadınlarla çalışıyorum” şeklinde konuştu.

2,5 dekardan 250 dekara kuşkonmaz üretimi

Kuşkonmaz üretiminin uzun yolculuğunu anlatan Aksoy şunları söyledi:

“2015 yılında Muğla’da küçük ölçekli önce 2,5 dekar, sonra 20 dekarla çiftçiliğe adım attım. 40 dönümlük üretim alanına ulaştım. Hep kuşkonmaz ürettim. Buradaki sonuçlar başarılı olunca dekar sayısını artırarak ilerledim. Antalya’da 210 dekar arazi kiraladık. 2020 yılında 140 dekar alanı ektik, 2021 yılında 70 dekar alanda dikim yaptık. Toplamda 250 dekar alanda kuşkonmaz üretimi yapıyorum.”

İhracat potansiyeli yüksek

Kuşkonmazın sağlık yönünden harika bir sebze olduğuna vurgu yapan Aksoy, “Ülkemiz tüketimi gastronomi anlamında bir boşluk vardı. Diğer yandan en büyük tüketim merkezi Avrupa’ya çok yakınız ve ihracat potansiyeli var. Emeğin yoğun olduğu küresel değer zincirine entegre edebileceğimiz bir üretim modeli dendiğinde, kuşkonmaz bu soruları yanıtlayan harika bir sebze oldu. Bende bu işe kuşkonmazla başladım” dedi.

Dekarda 500-600 kilo ürün hasadı

Aksoy, gerçekleştirdikleri üretimin detaylı aşamalarına da değinerek hedeflerini aktardı. Tohumdan fidelerin gelişmesinin 3 aylık bir süreç olduğunu belirten üretici Aksoy, "İyi hazırlanmış bir toprağa bahar aylarında dikimi gerçekleştiriliyor. İlk iki sene hasat yok. 210 dekar alanda aksuda dikimini gerçekleştirdik. İki sene bakım yapıldı hasat olmuyor. Bu sene bizim 3. yılımızın ilkbaharında 140 dekar alandaki az hasat yılımız. Beklentimiz dekardan 500-600 kilo civarında ürün hasadı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hasat bu sene daha az olacak. 4. yıl hasada geldiğinde ürün 10 yıl boyunca yaklaşık dekarda bir ton üzerinde ürün hasadı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kuşkonmazın bu şeklide kademeli bir üretim modeli var” ifadesinde bulundu.

Avrupa ülkelerine sevkiyat

Kuşkonmazın Türkiye’de yeni tanınan bir sebze olduğunu kaydeden Aslı Aksoy, “Üretimi arttıkça bulunabilirliği artan bu yönde gelişen bir pazar. Her sene yüzde 35 tüketimin artması söz konusu. Biz dikimlerimizi hızlı yapmaya gayret ediyoruz. Üretimlerimizin yarı yarıya yurt içi pazara yönlendiriyoruz. Diğer yarısını ise Almanya başta olmak üzere Berlin, Münih, Singapur sevkiyatlarımız başladı. Tarladan çıkış fiyatının 3,5 euro seviyelerinde olmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Topraklarımıza sahip çıkalım, üretelim arkadaşlar”

Doğru planlamalarla üretim yapalım mesajını da veren Aksoy, “Gençlere sözüm, ’Üretelim arkadaşlar’ diyorum. İçerisinde enerjinizi ve eğiminizi de katarak topraklarımıza sahip çıkalım ve üretmeye devam edelim. Kuşkonmaz katma değerli bir ürün. Ülkemiz açısından fırsatlara sahip ve yurt dışı pazarı olması açısından doğru bir ürün. Doğru planlamalarla bereketli topraklarımızda değerler üretebiliriz” dedi.

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