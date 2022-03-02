banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Antalya’da defne yaprağı orman köylüsünün geçim kaynağı oldu

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, son yıllarda değerinin artmasıyla Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman köylüsünün en önemli geçim kaynağı oldu.

Ekonomi 02.03.2022, 11:09
Antalya’da defne yaprağı orman köylüsünün geçim kaynağı oldu

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, son yıllarda değerinin artmasıyla Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman köylüsünün en önemli geçim kaynağı oldu.

Akseki’nin Sinanhoca Mahallesi’nde her yıl ocak-şubat aylarında hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri çuvallarını, köy meydanında istifliyor. Burada tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 7 ile 10 TL’den satın alan firma, fabrikalarda işlemek üzere Denizli’ye götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşırken, 5 kişilik bir ailenin ortalama 25 bin TL gelir elde ettiği öğrenildi.

Vatandaşlar, Akseki’nin Sinanhoca Mahallesi Kozarası ve Tulukdağından defne yaprağı toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Sinanhoca Mahalle Muhtarı Hasan Aslan, ocak ve şubat ayında defne hasadı yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl açık arttırma ile ihale yaptık. Rekor fiyata sattık. Mahalle halkımız ciddi gelir elde etti. Yaklaşık 150 ton defne yaprağı kesildi. İhaleyi Denizli’de bir firmaya verdik. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne ağacı yaprakları firma tarafından yapılan çeşitli işlemlerin ardından yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" dedi.

"Bu yıl 150 ton rekolte elde edildi"

Sinanhoca Mahallesi’nde arazilerde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyleyen Aslan, "Köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon 150 ton civarında rekolte elde ettik. Açık arttırma ile 5 firma ihaleye katıldı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 2 liradan verdiğimiz defne yaprağı bu yıl oldukça yüksek fiyatla alıcı buldu. Kilosunu 7 lira 10 kuruştan sattık. İyi bir gelir elde ediyoruz. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Geliri iyidir"

Sinanhoca Mahallesi’nde defne ağaçlarının olduğu arazilerin 4 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığını söyleyen Arslan, “Her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte giriyor. Köyümüzde yaklaşık 50 hane aileleri ile birlikte kesim yapar. Gelir kaynağımız oldukça iyidir. Köylüler, para kazandıkları bu sahalarını korur, kollar. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz" diye konuştu.

"Ayağımızdan gelip alıyorlar"

Sinanhoca Mahallesi’nden 70 yaşındaki Tahsin Sağlam da, "Aklım erdi ereli köyümüzde defne kesimi yapılıyor. Bizim köyün defnesi oldukça kalitelidir. Tüccar bizden ayağımızda alıp fabrikalarına götürüyor. Fabrikalarda işlenip, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanıyorlar. Ayrıca balıkların arasına koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Fatma Büyükarslan ise defnenin velinimetleri olduğunu, dönüşümlü olarak her yıl farklı bölgelerde kesim yaparak aile bütçelerine katkı sunduklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18