Antalya’da bir firma daha yüzünü güneşe döndü

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya’da bir fabrikanın çatısına 4395,3 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Fabrikaların enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreten CW Enerji, Antalya’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptı. Firmanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunun tamamlandığını belirten firmanın CEO’su Volkan Yılmaz, “Uygulamasını tamamladığımız 4395,3 kWp gücündeki çatı üzeri GES projesi, yılda yaklaşık 426 ağacı kurtararak 2 bin 818 kilogram karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve daha temiz bir dünya için çalışmasına devam edecek. Firma enerji ihtiyacını artık CW Enerji’nin kurduğu güneş enerji santrali ile karşılayacak” dedi.

En verimli ve en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin birçok yerinde inşa ettikleri projelerle iz bırakmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Güneş sürdürülebilir en önemli enerji kaynaklarından biri"

Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Güneş enerji santrali ile firmalar elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılıyor. Bunun yanında firmalar GES ile çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Güneşin havayı kirletmeyen, atık oluşturmayan ve sürdürülebilir en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu belirten Yılmaz, böylesine değerli bir kaynaktan çok daha fazla yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.