Antalya’da 62 milyon 500 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya’nın Kumluca ilçesinde 25 bin dönüm alanda 62 milyon 500 bin domates fidanı toprakla buluşuyor.
Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya’nın Kumluca ilçesinde 25 bin dönüm alanda 62 milyon 500 bin domates fidanı toprakla buluşuyor.
2022 - 2023 örtü altı sebze üretim sezonun başladığı Kumluca ilçesinde 62 milyon 500 bin domates fidanı ilk dikimlerle toprakla buluşmaya başladı. İlçede 25 bin dönüm domates, 15 bin dönüm biber, 8 bin dönüm salatalık, 5 bin dönüm patlıcan, 2 bin dönüm kabak olmak üzere, toplam 55 bin dönüm alanda örtü sebze üretimi yapılıyor. Seralara dikilen fidanlara önce sifon ile can suyu veriliyor. 2 gün sonra da damlamalardan ihtiyaç suyu veriliyor.
Çiftçi Bayram Çetiner (30), “2022-2023 örtü altı sebze üretim sezonuna başladık. Domateslerimizi toprakla buluşturduk. Havalar sıcak. Sıcak havada yoğun bir telaş yaşıyoruz” dedi. Üretici Ayşe Sarıkayalı (60) ise, “2022-2023 örtü altı sebze üretim sezonuna başladık. Domateslerimizi toprakla buluşturuyoruz. İnşallah domatesler para eder de biz de bir ekmek parası kazanırız” sözlerine yer verdi.
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